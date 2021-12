Le marché des véhicules électriques a considérablement augmenté au cours des dernières années, et il devrait croître encore plus. Voici trois entreprises qui pourraient dominer la course aux véhicules électriques dans les années à venir : Tesla, Volkswagen et BMW.

L'Accord de Paris signé en 2015 pour réduire l'empreinte carbone dans le monde a conduit les entreprises à mettre en place des stratégies de net-zéro. L'un des marchés qui a connu une croissance rapide est le marché des véhicules électriques.

On estime que les véhicules électriques pourraient se vendre mieux que les voitures à essence d'ici 2040. Voici trois entreprises dans lesquelles investir pour être bien positionnées dans la course à la domination des véhicules électriques : Tesla, Volkswagen et BMW.

Tesla

Tesla n'a pas besoin d'être présenté car il est le leader du marché des véhicules électriques et sa marque a acquis une reconnaissance mondiale. Sa part de marché des véhicules électriques en 2020 était de 23 %, et devrait baisser à 21 % d'ici 2025, les concurrents se battant pour une part du marché des véhicules électriques.

Le cours de l'action Tesla a augmenté de 54,25% en 2021 malgré le fait qu'Elon Musk, le PDG de la société, ait vendu des actions d'une valeur de plusieurs milliards. Il a vendu près de 17 millions d'actions afin de payer des impôts l'année prochaine. De plus, il a exercé toutes les options d'achat d'actions Tesla dans son plan de trading.

L'un des arguments contre l'achat d'actions Tesla est que sa valorisation est exorbitante. En effet, la société se négocie à un ratio P/E Non-GAAP (TTM) supérieur à la médiane du secteur de 1 475,76 %. Mais de nombreux investisseurs sont toujours prêts à payer un prix élevé uniquement pour ajouter des véhicules électriques à leur portefeuille.

Sans surprise, tout le monde n'est pas optimiste sur les actions Tesla. Sur les 96 analystes couvrant le titre, 16 ont émis des notes de vente tandis que 38 ont des notes d'achat. 40 analystes ont émis des notes neutres.

Volkswagen

Volkswagen occupe la deuxième place dans la course aux véhicules électriques, avec une part de marché de 11 % en 2020, qui devrait passer à 12 % d'ici 2025. En outre, la société a annoncé des plans et des investissements ambitieux pour la période à venir, tels que la construction de six usines de batteries. en Europe d'ici la fin de la décennie. En outre, il prévoit d'investir à l'échelle mondiale dans des stations de recharge.

Au contraire, il s'agit d'une entreprise riche en liquidités qui mettra au défi la suprématie de Tesla sur le marché des véhicules électriques dans les années à venir. Le cours de l'action Volkswagen est en hausse de 42,83 % depuis le début de l'année.

BMW

BMW est un autre constructeur automobile allemand qui investit massivement sur le marché des véhicules électriques. Il devrait atteindre 3 % du marché mondial des véhicules électriques et son cours boursier est en hausse de 15,57 % depuis le début de l'année. En 2022, l'entreprise a atteint 1 million de ventes de véhicules électriques et a l'intention de doubler ce nombre d'ici 2025.