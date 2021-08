Deux banques centrales doivent publier leur politique monétaire cette semaine, avant la publication des données NFP vendredi prochain.

La semaine dernière, le marché des devises a attendu que la Réserve fédérale des États-Unis publie sa déclaration de politique monétaire. La Fed a clairement indiqué qu'elle n'était pas pressée de réduire ses achats d'actifs, une décision considérée comme dovish par les marchés. Sans surprise, le dollar américain a baissé, et les actions ont de nouveau atteint de nouveaux records.

Toutefois, la Fed a reconnu les récentes améliorations économiques. Plus précisément, elle a déclaré qu'elle se rapprochait de son mandat de plein emploi et de stabilité des prix.

Vendredi prochain, les données sur les emplois non agricoles (NFP) pour le mois de juillet fourniront de nouveaux indices sur le marché du travail. Des données meilleures que prévu mettront probablement davantage de pression sur la Fed pour qu'elle agisse plus tôt que prévu.

Le marché considère déjà que l'assouplissement quantitatif (QE) est compensé par l'augmentation des prises en pension au jour le jour. Un résultat supérieur aux données de vendredi ouvre la porte à l'annonce d'une réduction progressive des achats d'actifs dès la réunion de septembre.

Tout ne tourne pas autour des NFP

Cette semaine, tout ne tourne pas autour des NFP. Il ne fait aucun doute que la publication des données sur l'emploi aux États-Unis est l'événement principal, mais la volatilité sur le marché des devises pourrait augmenter considérablement jusqu'à vendredi, notamment sur les paires dollar australien et livre sterling.

La Banque de réserve d'Australie (RBA) doit annoncer sa politique mardi. La pandémie de COVID-19 a provoqué de nouveaux confinements en Australie récemment, car seul un faible pourcentage de sa population a reçu les deux doses du vaccin.

Ainsi, la RBA ne restera pas insensible et maintiendra sa position dovish – peut-être même annoncera-t-elle de nouvelles facilités pour supporter l'économie. Le dollar australien a trouvé un support sur les baisses jusqu'à présent, mais il est bien loin de ses sommets de 0,80 atteints il y a deux mois.

La Banque d'Angleterre (BOE) annoncera sa politique jeudi. Étant donné que la Fed n'a pas procédé à une réduction progressive des taux d'intérêt, la BOE fera probablement de même, mais un certain changement de ton pourrait être possible étant donné la réouverture de l'économie britannique et la baisse significative des nouvelles infections.

Outre les décisions des deux banques centrales et les NFP, les traders se concentreront également sur les données PMI (indice des directeurs d'achats manufacturiers) en Europe et ISM (Institute of Supply Management) aux États-Unis, ainsi que sur les données de l'emploi en Nouvelle-Zélande et au Canada.

Dans l'ensemble, c'est une semaine de trading importante qui s'annonce avec le début du mois d'août. C'est le mois où se déroule le symposium de Jackson Hole, ce qui pourrait contrebalancer l'importance de tout autre rapport économique.