Bienvenue à la première semaine de trading de la nouvelle année. Non pas que les marchés aient été fermés la semaine précédente, mais de nombreux acteurs du marché ont pris congé et les mouvements du marché ont donc tendance à être délicats.

Pensez à la paire EURUSD. Elle a ouvert la nouvelle année avec un écart plus élevé et a été littéralement achetée à chaque creux. Toutefois, à la fin de la semaine, elle est retombée au point de départ, ce qui prouve une fois de plus que le marché était très étroit et très liquide.

Cette semaine est différente. Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, et Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, doivent tous deux s’exprimer cette semaine, de sorte que la volatilité des paires EUR et USD sera affectée.

IPC et ventes au détail aux États-Unis – Principales données économiques cette semaine

Cette semaine, l’action sur les prix est centrée sur le dollar américain. Le billet vert a commencé l’année tout comme il a terminé la précédente – sur une tendance baissière. Cependant, l’évolution récente des cours de certains actifs, en particulier l’or et le Bitcoin, suggère que la tendance pourrait changer. Par exemple, le Bitcoin a chuté de près de 20 % après avoir atteint 40 000 $, tandis que l’or a été négocié à la baisse pour terminer la semaine précédente.

Mercredi, l’IPC (indice des prix à la consommation) a le potentiel de faire bouger les marchés. L’IPC de base, celui qui n’inclut pas les prix volatils de l’énergie, devrait rester stable à 0,2 %, tandis que l’IPC global devrait augmenter de 0,2 % à 0,4 %. Tout écart par rapport aux valeurs prévues devrait déclencher un certain mouvement du billet vert.

Les ventes au détail de vendredi mettront fin à la semaine de trading. Les ventes au détail de base ont diminué le mois précédent, et la publication de cette semaine est prévue à -0,1%. Nous pourrions voir quelques surprises à la hausse dans ce domaine, étant donné que les États-Unis mettent en place de nouvelles mesures de relance pour les ménages.

Outre les données économiques, toute nouvelle concernant les efforts de vaccination, en cours dans le monde entier, a le potentiel de faire bouger les marchés également. Les critiques font valoir que les gouvernements ne se sont pas suffisamment préparés pour administrer les vaccins et que de nombreux pays n’ont pas utilisé les vaccins déjà reçus. Il s’avère que la population est prête à se faire vacciner, car la vaccination semble être le seul moyen de gagner la lutte contre le virus.

Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une semaine volatile, car le positionnement pour l’année à venir devrait dominer l’action sur les prix.