Deux semaines volatiles s'annoncent alors que la Banque du Japon et la Réserve fédérale décident de leurs politiques monétaires. En outre, l'élection présidentielle italienne est étroitement surveillée par les traders de l'euro.

Les premières semaines de négociation de la nouvelle année sont derrière, et lentement mais sûrement, le monde laisse 2021 derrière lui. Rien de nouveau n'est sorti au cours de cette période qui n'était pas prévu – l'inflation a continué d'augmenter en décembre, l'omicron continue de se propager et les banques centrales surveillent la situation.

Mais les choses sont sur le point de changer alors que la deuxième quinzaine de janvier met en lumière trois événements principaux susceptibles d'avoir un impact important sur la volatilité des marchés financiers : la décision de la Banque du Japon, l'élection présidentielle italienne et le message de la Réserve fédérale.

Décision de la Banque du Japon

Les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon se sont révélées être des événements secondaires pendant de nombreuses années. Depuis que la banque centrale a mis en place le régime de contrôle de la courbe des taux, les investisseurs ne prêtent plus attention aux messages envoyés aux marchés.

Cependant, la décision de la semaine prochaine pourrait apporter quelque chose de nouveau. Il y a des bavardages sur le marché selon lesquels la banque centrale n'est pas à l'aise avec la hausse de l'inflation et pourrait changer sa formulation.

Actuellement, les perspectives de la Banque du Japon soulignent que le risque pesant sur les prix des biens et services est orienté à la baisse. Mais le Japon n'est pas à l'abri de la tendance mondiale à la hausse de l'inflation pendant la pandémie.

Des données récentes indiquent une forte accélération de l'inflation, ce qui pourrait entraîner une modification des perspectives de la banque centrale. Si la banque suggère que les risques sont désormais équilibrés et non orientés à la baisse comme auparavant, elle signale un revirement de sa politique.

Élection présidentielle italienne

Le 24 janvier, l'Europe regarde l'élection présidentielle italienne. Bien qu'il ne s'agisse pas normalement d'un événement qui fait bouger le marché, cette fois est différente car l'un des candidats est Mario Draghi, l'actuel Premier ministre.

Si Draghi est élu président, un nouveau gouvernement doit se former, et ainsi commence une période d'instabilité et d'incertitude. Les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude et se sont réjouis que Draghi, l'ancien président de la BCE, occupe le poste le plus élevé en Italie. Un changement pèsera donc sur la monnaie commune, l'euro.

Décision de la Réserve fédérale

Le 26 janvier apporte la décision et la conférence de presse de la Réserve fédérale. Bien que la Fed n'augmentera pas le taux des fonds fédéraux lors de cette réunion parce qu'elle gère toujours le programme d'assouplissement quantitatif, le ton et le message peuvent suggérer une trajectoire différente pour les taux que ce à quoi s'attendent les acteurs du marché.

Par exemple, certaines voix sur le marché affirment que la Fed doit être plus agressive dans son resserrement pour regagner sa crédibilité. Avec une inflation aussi élevée qu'il y a quatre décennies, la banque centrale semble avoir perdu sa crédibilité, et une hausse de 50 points de base en mars pourrait être la chose à faire pour la regagner.