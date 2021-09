Les données sur les ventes au détail aux États-Unis ont stimulé le dollar américain. Le consommateur américain est résilient et dépense plus que prévu, ce qui alimente la croissance économique.

L'une des plus grandes surprises de l'été a été la publication des ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'août. On s'attendait à ce que les consommateurs dépensent moins en août, de 0,7 %, mais la réalité a été tout autre. En fait, le consommateur américain est bien vivant – les ventes au détail ont augmenté de 0,7 %. Les données de base, qui excluent les automobiles, ont également battu les attentes – augmentation de +1,8% contre -0,1%.

En réponse à ces données meilleures que prévu, Goldman Sachs a immédiatement relevé ses prévisions concernant le produit intérieur brut américain. Les dépenses de consommation sont au cœur de la croissance économique – sans elles, l'expansion économique est impossible. C'est ce que les banquiers centraux essaient de faire en période difficile – stimuler le consommateur à dépenser. L'augmentation des dépenses de consommation montre que l'économie est sur la bonne voie – elle progresse maintenant plus que prévu.

Le dollar américain stimulé par la hausse des dépenses de consommation

Le dollar américain a terminé la semaine de trading précédente à ses plus hauts niveaux. La paire EUR/USD a clôturé près de 1.17, la paire GBP/USD a terminé la semaine près de 1.37, et le dollar australien a également souffert face au billet vert.

La forte hausse du dollar américain est intervenue après la publication des ventes au détail. Les investisseurs savent bien que la plus grande économie du monde se remet de la pandémie de COVID-19 beaucoup plus rapidement que ses pairs, mais les données sur les ventes au détail du mois d'août ont pris tout le monde par surprise. Comme une monnaie reflète la force économique d'un pays ou d'une région, les investisseurs ont réagi en achetant le dollar américain.

L'équipement de la maison et les commandes du e-commerce ont été les principaux moteurs de la hausse des ventes au détail en août. En revanche, l'automobile et l'électronique sont restés à la traîne, avec des baisses respectives de 3,6 % et 3 % sur le mois.

En résumé, la nouvelle a pris le marché par surprise. Pour replacer les choses dans leur contexte, les ventes au détail sont 18% plus élevées qu'avant l'enquête COVID, et les ventes de base sont encore plus élevées. 20% de plus. Ce n'est pas un hasard, et l'écart entre la croissance économique américaine et celle de ses pairs devrait encore supporter la force du dollar.