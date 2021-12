Le FTSE 100 a terminé en baisse de 0,2% mais reste sur la bonne voie pour un gain de 15% en 2021

L'indice de référence britannique est cependant à la traîne par rapport à ses pairs européens, le Stoxx 600 marquant des gains de plus de 21 % et le CAC 40 visant des rendements proches de 30 %.

Les marchés britannique et français ouvriront pour une demi-journée vendredi, tandis que les marchés allemand, italien et espagnol resteront fermés

Le FTSE 100 baisse après avoir atteint un sommet de 22 mois

Le FTSE 100 britannique a clôturé en baisse jeudi, perdant 0,2% pour réduire ses gains depuis le début de l'année alors que les investisseurs se dirigent vers une session raccourcie de vendredi.

La bourse britannique fermera tôt le 31 décembre en raison des célébrations du Nouvel An, et les performances intrajournalières d'aujourd'hui ont été largement alourdies par ces dernières et par l'augmentation des infections à Covid-19.

Mercredi, les actions britanniques ont légèrement augmenté de 0,7% à 7 420,69, les investisseurs étant revenus sur une note positive après les vacances de Noël prolongées. Alors que le marché était plombé par des échanges amincis, les gains des actions défensives ont dominé alors que l'indice de référence a atteint un sommet de 22 mois.

Unilever et BAT parmi les perdants

Lors de la séance de jeudi, le FTSE 100 a écrêté certains des gains de la veille au milieu d'une légère baisse des biens de consommation de base et des produits industriels. Malgré les pertes, le blue chips FTSE 100 devrait clôturer l'année en hausse d'environ 15 % pour ses meilleurs rendements pour l'année civile depuis 2009.

Dans les actions individuelles, Unilever (ULVR), British American Tobacco (BATS) et Reckitt Benckiser (RKT) ont tous enregistré des gains de 0,5% à 2% au cours de la dernière session. Cependant, ils se sont tous échangés à la baisse pour clôturer à -0,2%, -0,3% et -0,4% respectivement.

Le plus gros gagnant du FTSE 100 en 2021 est Ashtead Group (AHT), une société d'équipement industriel basée à Londres dont l'action est en baisse de 1,83% aujourd'hui, mais sur la bonne voie pour un rendement de 75% pour l'année.

En Europe

Les actions européennes ont clôturé en légère hausse jeudi pour les voir envisager une deuxième semaine consécutive de gains. Le Stoxx 600 paneuropéen a augmenté de 0,2%, tiré par des mouvements encourageants des valeurs technologiques. Les actions des soins de santé et des voyages ont également enregistré des gains mineurs.

Des perspectives similaires ont prévalu sur le DAX allemand et le CAC 40 français, qui ont augmenté respectivement de 2,1% et 1,6%.

Le Stoxx 600 est en bonne voie pour un bond de 22% en 2021, bien que légèrement inférieur au CAC 40 français, qui est en hausse de 29,2% depuis le début de l'année.