Le marché s'inquiète d'un éventuel retour aux confinements à l'échelle nationale au milieu de nouvelles infections au COVID-19.

British Airways et une multitude d'actions du secteur du voyage parmi les principaux perdants.

Ocado Group et Reckitt Benckiser dans la liste des meilleurs gagnants.

Le FTSE 100 a glissé de 0,58% vendredi à 15h41 GMT et se situe autour de 7217,56 après avoir perdu 38 points ce jour-là.

L'indice connaît des mouvements négatifs au milieu des inquiétudes accrues concernant les nouvelles infections au COVID-19 à travers l'Europe.

Les actions de voyages ressentent déjà la pression, les investisseurs étant susceptibles de chercher refuge dans des actifs moins volatils alors que le marché boursier regarde quel pays suivra l'Autriche dans le déploiement d'un confinement à l'échelle nationale.

L'Allemagne a indiqué qu'il était possible d'emprunter une voie similaire, tandis que d'autres pays d'Europe pourraient être enclins à prendre des mesures si les infections continuent d'augmenter.

British Airways parmi les perdants du FTSE 100

Les inquiétudes liées au confinement ont plombé le moral des investisseurs alors que les marchés évaluent le potentiel des banques centrales à reconsidérer leurs plans d'assouplissement quantitatif, car les données sur l'inflation reflètent un tableau sombre pour la reprise économique à court terme.

Au moment de la rédaction, le transporteur national British Airways a vu de nouvelles ventes atteindre près de 6% et toucher des creux de 145,24 £ avant une légère hausse. Il change actuellement de mains à près de 148 £, mais reste en baisse de plus de 3%.

Il y a eu des baisses pour Rolls Royce, les actions de la société aérospatiale ayant chuté de 4% à 136,43 £. Pendant ce temps, EasyJet, Wizz Air et SSP ont tous été négociés à la baisse de plus de 5%.

Alors que de nouveaux confinements pourraient intensifier l'anxiété des investisseurs, il est possible que certaines actions gagnent face à une augmentation des infections au Covid. Ce jour-là, les actions britanniques Ocado Group et Reckitt Benckiser sont en hausse de 8% et 4% respectivement, tandis que Royal Mail a bondi de 5%.