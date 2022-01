FTX.US a atteint une valorisation de 8 milliards de dollars après que la société a levé 400 millions de dollars lors d'un récent cycle de financement.

FTX.US, la branche américaine de l'échange de crypto-monnaie FTX, a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle avait levé 400 millions de dollars lors d'un dernier cycle de financement. Ce dernier développement porte la valorisation totale de la société à 8 milliards de dollars.

La valorisation de 8 milliards de dollars signifie que FTX.US est l'une des sociétés privées de crypto-monnaie les plus précieuses au monde. La dernière ronde de financement a été dirigée par Temasek, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le Vision Fund 2 de SoftBank.

Au cours des derniers mois, des sociétés de capital-risque ont investi dans de nombreuses sociétés de crypto-monnaie alors qu'elles misaient gros sur l'industrie à croissance rapide de la crypto-monnaie. FTX, la société mère de FTX.US, est évaluée à 25 milliards de dollars après avoir levé 900 millions de dollars vers la fin de l'année dernière.

L'événement de collecte de fonds de FTX.US intervient à un moment où le marché de la crypto-monnaie est en difficulté. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée du niveau record de 3 000 milliards de dollars à 1 700 milliards de dollars.

Le bitcoin a perdu plus de 45 % de sa valeur au cours des deux derniers mois après avoir atteint un sommet historique de 69 000 $ en novembre. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de 38 000 $.

Brett Harrison, président de FTX.US, a déclaré que les performances récentes des crypto-monnaies montrent que le marché de la crypto est très volatil. Il a dit;

« La volatilité va dans les deux sens. Avec toutes les grandes hausses que nous avons vues dans la cryptographie, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait également des ralentissements. Et nous sommes définitivement dans cette période en ce moment.

Harrison a ajouté que les turbulences ne sont pas exclusives aux crypto-monnaies, les actions ayant également enregistré d'énormes ventes au cours des dernières semaines.

FTX est une idée originale de Sam Bankman-Fried, entrepreneur en crypto de 29 ans. La société a récemment déménagé son siège social aux Bahamas suite à des conditions réglementaires difficiles à Hong Kong.