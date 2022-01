Gal (Galy) Yosef, un jeton non fongible (NFT) et artiste 3D de renommée mondiale, a annoncé le lancement de sa collection NFT très attendue.

Le nouveau drop de l'artiste "Meta Eagle Club" est soutenu par Eden Gallery, une plateforme de galeries d'art haut de gamme connue pour son travail avec des artistes internationaux.

NFT qui présente un avatar d'aigle grandeur nature

La nouvelle collection présente les avatars de style dessin animé passionnants et largement appréciés de Yosef, qui sont grandeur nature et une grande attraction dans l'art 3D et l'espace NFT.

Meta Eagle Club, indique le communiqué, devrait être la première sortie de Gal Yosef dans une série de collections dans un monde virtuel d'art numérique appelé Galyverse. Il verra l'artiste organiser 12 000 avatars d'aigles, une collection passionnante qui, selon Yosef, est destinée à inspirer les autres.

" Je cherchais un personnage qui pourrait aider à représenter un avatar charismatique, mais aussi chaleureux et inspirant pour les autres ", a-t-il déclaré à propos de son choix pour l'avatar de l'aigle.

Il a dit que l'oiseau est "un symbole de liberté dans tant de cultures différentes", ainsi que de force et de bravoure.

"Travailler sur les ailes et les plumes m'a permis de m'élever et d'explorer de nouveaux sommets dans l'art 3D."

Meta Eagle Club pour soutenir la communauté artistique

Gal Yosef et Eden Gallery ciblent l'utilisation de la collection Meta Eagle Club NFT comme tremplin vers la fusion de l'art haut de gamme avec des événements de galerie qui aident à construire la communauté artistique.

Pour aider cette vision à se concrétiser, Eden Galley travaillera par l'intermédiaire de son studio de pointe RNSNC (renaissance), avec des collectionneurs bénéficiant d'œuvres d'art physiques.

Yosef, dont la première incursion dans l'espace NFT était un objet de collection vendu 214 200 $ sur Sotheby fin octobre de l'année dernière, est devenu l'une des personnes les plus respectées de la communauté NFT. Le NFT était une collaboration qui impliquait des artistes tels que Justin Bieber et DJ Steve Aoki.

Yosef devrait travailler avec les conservateurs d'Eden Gallery pour "apporter une nouvelle vision à l'art NFT à travers le Meta Eagle Club", selon un communiqué de presse annonçant le lancement.