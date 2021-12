Solana reste l'une des principales crypto-monnaies au monde, et elle devient maintenant plus accessible aux investisseurs institutionnels.

Galaxy Digital a annoncé plus tôt dans la journée qu'il lancerait bientôt un fonds Solana. Le fonds sera bientôt disponible pour les investisseurs institutionnels, leur permettant d'accéder au token natif de la blockchain à haut débit.

Galaxy Digital est l'un des principaux gestionnaires d'actifs dans le domaine des crypto-monnaies. La société de gestion d'actifs permet aux investisseurs institutionnels de s'exposer facilement à un large éventail d'actifs de crypto-monnaie.

La société a également investi dans de nombreux projets de crypto-monnaie au cours des dernières années, y compris certains des principaux échanges cryptographiques et fournisseurs de services de portefeuille. Galaxy et Bloomberg ont donné le ton pour le lancement du Fonds Solana.

Le mois dernier, Bloomberg et Galaxy Digital ont lancé un indice Solana. Le Solana Fund suivra désormais la performance de l'indice Solana dans le but d'offrir aux investisseurs institutionnels une exposition à la crypto-monnaie.

Selon le site Web de Galaxy Digital, les investisseurs intéressés doivent verser un minimum de 25 000 $ pour avoir accès au nouveau fonds. Le principal échange cryptographique Coinbase a été désigné comme dépositaire du fonds.

Galaxy Digital a actuellement plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le gestionnaire d'actifs contrôle 20 fonds, dont ceux qui suivent les performances des principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether.

Solana a été l'une des crypto-monnaies les plus performantes jusqu'à présent cette année. La crypto-monnaie a enregistré une croissance massive au cours des derniers mois. Cependant, la pièce a sous-performé de manière similaire au marché plus large des crypto-monnaies.

Au moment de mettre sous presse, SOL se négocie à 170 $ la pièce, en baisse de plus de 30 % par rapport au sommet historique de plus de 200 $ atteint il y a quelques semaines. SOL a augmenté de plus de 11% au cours des dernières 24 heures.