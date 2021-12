La société a annoncé une croissance de ses ventes nettes, mais a manqué ses estimations de bénéfices, les pertes nettes au cours du trimestre ayant bondi de 105 millions de dollars au cours du dernier trimestre.

Le prix GME a chuté après des heures et a prolongé les pertes du jour au lendemain.

GameStop (GME) a publié mercredi ses résultats financiers du troisième trimestre, les revenus de la société dépassant les attentes.

Le distributeur de jeux vidéo, leader mondial du secteur, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,30 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 30 octobre 2021, dépassant les prévisions de 1,19 milliard de dollars. Les ventes de la société ont augmenté de 1,005 milliard de dollars sur un an par rapport au même trimestre il y a un an.

GameStop attribue les fortes ventes observées au cours de la période de trois mois à une multitude de « relations de marque nouvelles et élargies », avec des acteurs majeurs dans la boucle, notamment les géants de la technologie Samsung et LG. D'autres sociétés qui ont joué un rôle dans la croissance de GameStop étaient Razer et Vizio, selon les rapports financiers publiés le 8 décembre.

Le rapport a également montré que les stocks de l'entreprise ont augmenté au cours du trimestre pour atteindre 1,141 milliard de dollars, avec une clôture trimestrielle supérieure aux 861 millions de dollars enregistrés au cours du troisième trimestre de 2020. répond à la demande croissante de ses clients. L'augmentation vise également à protéger l'entreprise contre les problèmes de chaîne d'approvisionnement, selon le rapport financier.

Le rapport a cependant montré que les bénéfices ont manqué les estimations consensuelles. Le consensus des analystes pour l'action était une perte par action de 0,52 $, mais cela a manqué de loin à -1,39 $. Les pertes par action pour le trimestre sont passées de -0,53 $ en glissement annuel au troisième trimestre de 2020.

GameStop a également affiché une perte nette de 105,4 millions de dollars, un bond significatif par rapport aux 18,8 millions de dollars enregistrés au cours du trimestre il y a un an.

GME reste un choix populaire pour les commerçants de détail, avec la hausse massive du stock plus tôt dans l'année mettant en évidence le pouvoir des détaillants rendus célèbres par WallStreetBets, un groupe Reddit qui a déclenché un rallye stupéfiant pour le stock.

L'action a chuté de 2,3% à 173,65 $ après le rapport sur les résultats et s'est négociée avant la commercialisation à 4% dans le rouge. Malgré l'action négative, l'action meme devrait rebondir plus haut compte tenu de son mouvement de prix historique au cours des 12 derniers mois.