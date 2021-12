La paire GBP/USD a dépassé 1,40 cette année, puis a suivi une tendance à la baisse au second semestre. Mais malgré la faiblesse persistante observée au cours des derniers mois, le câble, comme on l'appelle aussi, semble haussier avant la nouvelle année commerciale.

2021 était l'année du dollar américain. Malgré les conditions financières accommodantes aux États-Unis, les investisseurs ont acheté la monnaie de réserve mondiale en raison des craintes inflationnistes et des projections d'un resserrement monétaire plus rapide.

Maintenant que ces projections se réalisent, le rallye du dollar pourrait s'inverser. La Fed a annoncé une réduction plus rapide et a suggéré qu'au moins deux hausses de taux étaient en cours en 2022. Mais les acteurs du marché négocient toujours avec une vision prospective, et malgré le virage belliciste de la Fed, les conditions financières américaines restent proches de leur plus faible jamais enregistrée.

Par conséquent, le rebond de la paire GBP/USD pourrait n'être que le début d'une nouvelle tendance baissière pour le billet vert. Voici trois raisons techniques qui soutiennent un taux de change GBP/USD plus élevé en 2022 : un drapeau haussier, un coin baissier et un niveau pivot qui attire le prix.

Le drapeau haussier indique une hausse

Comme son nom l'indique, un drapeau haussier indique des niveaux de marché plus élevés. Les traders conservateurs voudront peut-être attendre que le marché dépasse le bord haussier du drapeau avant d'être long avec un stop sur le bord opposé et de viser un mouvement au-dessus de 1,40.

Le motif en coin descendant s'est terminé récemment

À partir d'octobre, une configuration en coin descendant est apparue à l'intérieur du drapeau haussier. La configuration suggère un renversement et, en plus de cela, le marché a trouvé un support dynamique au bord inférieur du drapeau. Maintenant que le prix a dépassé la ligne de tendance supérieure de la configuration en coin descendant, les traders agressifs voudront peut-être prendre une position longue avec un arrêt au plus bas de 2021 et viser un mouvement au-dessus de 1,40 $.

Le niveau pivot de 1,40 attire l'action des prix

1,40 est un niveau critique pour la paire GBP/USD. Premièrement, c'est la zone où la paire de devises a été rejetée avant la formation du drapeau haussier. Deuxièmement, un double sommet s'y est formé, suggérant une forte résistance à venir.

Cependant, en tant que nombre rond, il attire toujours l'action des prix. Couplé aux deux modèles haussiers précédents mentionnés ci-dessus, 1,40 pourrait servir de niveau pivot. Une cassure au-dessus de 1,35 pourrait être exactement ce dont les taureaux ont besoin avant les 1,40.