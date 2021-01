On a beaucoup écrit sur la livre sterling (GBP) à la suite du référendum sur le Brexit ces quatre dernières années. Maintenant que le référendum Brexit a enfin eu lieu et que nous pouvons tous aller de l’avant, le moment est tout aussi bien choisi pour jeter un coup d’œil sur la paire de livres sterling la plus importante, la GBPUSD.

En attendant, depuis le référendum sur le Brexit, une pandémie a frappé le monde. Cependant, les deux événements jusqu’à présent ne sont pas d’une grande importance si on les compare à la chute de la GBPUSD lors de la grande crise financière de 2008-2009 (indice – voir l’extrême gauche du graphique ci-dessous).

1,40 – 1,45 Domaine clé pour la paire GBPUSD

Lorsqu’on regarde et interprète le tableau mensuel, le Brexit ou la pandémie n’ont guère d’importance dans le grand ordre des choses. Après tout, comme le montre le graphique, il y a eu d’autres fois où les deux paires ont parcouru davantage de terrain.

Il semble que la paire GBPUSD, également connue sous le nom de « cable », ait formé un triple fond sur le graphique mensuel. Le dernier creux, causé par la chute de mars 2020 pendant la pandémie, a été suivi d’un fort rebond – un rebond qui se poursuit encore.

Ainsi, la zone 1,40-1,45 devient la clé de la paire à moyen et long terme. Cette zone est essentielle car elle a constitué un support important pendant la grande crise financière, puis une forte résistance lors du premier rebondissement après le référendum sur le Brexit.

En ce qui concerne les niveaux de support et de résistance, plus le prix a le pouvoir de le re-tester, plus le support ou la résistance s’affaiblit. Par conséquent, lors d’une nouvelle tentative dans ce domaine, la paire GBPUSD pourrait compléter le triple fond, et l’attention se portera sur le mouvement mesuré du modèle de renversement.

Le mouvement mesuré, calculé en mesurant la distance entre le triple fond et la zone de résistance, est projeté à partir du point de rupture. La cible est de 1,65, et les traders y penseraient si la paire atteignait 1,45.

A partir de janvier 2021, le Royaume-Uni est seul. Un nouveau chapitre s’ouvre et personne ne sait si le Brexit sera une réussite économique ou non. À première vue, le Royaume-Uni semble avoir plus à perdre du « divorce ». En même temps, ce nouveau statut semble intéressant pour les investisseurs du monde entier qui sont prêts à parier sur la survie de l’une des économies les plus développées du monde.