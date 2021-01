La politique budgétaire a longtemps été considérée comme un moyen de stimuler l’activité économique en période de troubles ou d’éviter la surchauffe de l’économie.

En termes simples, la politique budgétaire désigne la manière dont un gouvernement collecte et distribue les ressources financières.

Tout comme les ménages et les entreprises, les gouvernements ont des dépenses et des revenus. Par exemple, les impôts sont des recettes, tandis que les projets d’infrastructure sont un exemple de dépenses. Lorsqu’un gouvernement a plus de dépenses que de recettes, il se tourne vers les marchés financiers et emprunte la différence, comme le font les ménages et les entreprises lorsqu’ils s’endettent.

Mesures de stimulus records pour lutter contre la pandémie

Au moment où nous écrivons cet article, le président des États-Unis a signé le projet de loi sur le coronavirus. Entre autres choses, il prévoit de verser 600 dollars à chaque individu dans le cadre d’une nouvelle série de mesures de relance directe. Les discussions prévoient que ce montant passera à 2 000 dollars, et nous ne devrions pas être surpris de voir cela arriver.

Après tout, les gouvernements du monde entier ont injecté plus de 10 000 milliards de dollars dans des mesures fiscales destinées à soutenir les ménages et les entreprises pendant la pandémie. Une étude menée par McKinsey&Company montre que parmi les pays du G20, les mesures fiscales adoptées pendant la pandémie COVID-19 dépassent jusqu’à présent trois fois celles prises pendant la crise financière de 2008-2009.

En temps normal, de telles mesures semblent inacceptables. Le seul problème est qu’il ne s’agit pas d’une période économique normale et, comme Jerome Powell, le président de la Fed, l’a mentionné à plusieurs reprises l’année dernière, ce n’est pas le moment de s’inquiéter des effets secondaires d’une incitation fiscale trop importante. En d’autres termes, sortons de la crise sanitaire, et nous verrons ensuite comment gérer ce bazar.

Le problème de l’augmentation des déficits budgétaires dans le monde est de savoir comment les gérer une fois la crise sanitaire passée ? La plupart des pays ont un déficit budgétaire qui ne cesse de s’aggraver. Le service de la dette implique des coûts et des sacrifices supplémentaires à l’avenir.

N’oubliez pas, dès le début de l’article, que les impôts sont l’un des principaux outils dont disposent les gouvernements pour augmenter les revenus. Pour combler les déficits budgétaires mondiaux de 2020-2023, on estime que les gouvernements feront l’une des deux choses suivantes : soit augmenter les impôts de 50 %, soit réduire les dépenses publiques de 25 %.

Ou bien un gouvernement peut facilement augmenter ses dépenses pour se sortir du problème. Toutefois, cela ne fonctionne que si la nouvelle dette a été émise en monnaie locale. Par exemple, les États-Unis ont émis une dette en dollars américains, et en laissant l’inflation tourner autour de l’objectif de 2 %, ils auront plus de facilité à assurer le service de la dette libellée en dollars. Sur le tableau de bord des changes, cela déclenchera une tendance baissière du dollar.

Pourtant, la réponse n’est pas si simple. Parce que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, de nombreux pays dans le monde ont émis des dettes non pas dans leur monnaie locale mais en USD. Mais même si le dollar est dévalué, les autres devises s’apprécieront par rapport à lui.

Mais lesquelles, car tout le monde veut une monnaie plus faible ?