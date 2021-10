La 21ème réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-OPEP débute aujourd'hui, ce qui pourrait influencer le prix du pétrole brut WTI. Les données sur l'emploi au Canada et aux États-Unis devraient faire bouger les marchés financiers.

La semaine de trading commence par un événement important pour les traders de pétrole – la 21ème réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-OPEP. Le groupe de pays dits "OPEP+" examine les possibilités de mettre davantage de pétrole sur le marché. Les prix du pétrole continuent d'augmenter, menaçant de rompre avec un nouveau sommet de 2021, en raison d'une demande solide, les économies se remettant du choc de la pandémie COVID-19.

Pour les traders de devises, le prix du pétrole est important car il est directement lié à l'inflation et aux prévisions d'inflation. Une hausse des prix du pétrole entraîne une augmentation des prix des biens et des services, ce qui influence directement les décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Un autre événement important pour les traders de devises cette semaine est la déclaration de taux de la Reserve Bank of New Zealand. La banque centrale devrait relever le taux d'intérêt officiel de +0,25 % à +0,5 %, devenant ainsi officiellement la première banque centrale des économies développées à relever ses taux après les avoir ramenés à zéro ou en dessous.

Un jour plus tard, mercredi, les chiffres de l'emploi privé ADP sont publiés aux États-Unis. Les traders considèrent ces données comme un avant-goût du très important rapport sur les emplois non agricoles (NFP), qui doit être publié deux jours plus tard.

Le marché s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 490 000 emplois en septembre et que le taux de chômage continue de baisser, atteignant 5,1 % contre 5,2 % le mois précédent. Le taux de chômage devrait également baisser au Canada, et la publication est prévue en même temps que les données sur l'emploi aux États-Unis, vendredi.

Dans l'ensemble, une semaine chargée nous attend, pleine de données économiques et d'événements de marché qui pourraient avoir un impact sur la volatilité du marché des devises. Comme toujours pendant la semaine NFP, la volatilité devrait augmenter le plus pendant le dernier jour de trading de la semaine.