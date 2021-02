HSBC Holdings, une banque d’investissement multinationale, est à l’honneur ce mois-ci alors que les revenus du quatrième trimestre 2020 sont attendus. Le secteur de l’investissement a souffert de la faiblesse des taux dans les pays développés et a donc été contraint de rechercher des rendements plus élevés sur des actifs et des marchés plus risqués.

Quand HSBC déclare-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Les revenus du dernier trimestre de l’année précédente sont attendus le 16 février, ainsi que les résultats annuels complets de l’année. Les investisseurs se concentreront sur un éventuel changement car la banque a fait état de faibles revenus au cours du trimestre précédent. Par exemple, le bénéfice après impôt, les recettes et le revenu net – tous ont diminué au troisième trimestre 2020 par rapport à une période similaire de l’année précédente. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sur les activités de HSBC comme sur l’ensemble du secteur de la banque d’investissement

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de HSBC

Selon les estimations du Nasdaq, HSBC devrait déclarer 1,34 $ de BPA pour le trimestre, la prévision la plus basse étant 1 $ et la plus haute 1,67 $. Si les revenus de l’entreprise se situent dans cette fourchette, ils seront positifs compte tenu des faibles revenus publiés précédemment.

Actions HSBC – Analyse technique

Le cours de l’action HSBC s’est consolidé depuis décembre 2020. Compte tenu de la fourchette étroite et de sa forme, la consolidation ressemble à un schéma triangulaire en attente d’une rupture. Les triangles de contraction symétriques se forment généralement comme des motifs de continuation, souvent interprétés comme des fanions.

Un fanion a un mouvement mesuré donné par la distance parcourue par le prix avant la zone de consolidation. En prenant cette distance et en la projetant depuis le bord supérieur du triangle, l’objectif du cours de l’action HSBC est bien plus élevé que le niveau actuel du marché.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action HSBC ?

Les traders agressifs peuvent vouloir placer un ordre d’achat stop en attente ou bien attendre que le prix se rompe et clôture au-dessus des sommets atteints en décembre. L’objectif projeté donné par la formation du fanion suggère un passage à 550 $ et plus, mais cela devrait prendre un certain temps et de la patience.

Les traders prudents peuvent décider de ne trader que le mouvement mesuré du triangle. Dans ce cas, les traders devraient toujours attendre la rupture et cibler le segment le plus long du triangle projeté à partir du bord supérieur. Toute amélioration solide des revenus et du résultat net pourrait n’être que le déclencheur des attentes de prix pour mettre fin à la récente consolidation.