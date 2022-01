Les actions américaines se négociaient à la baisse lors de la séance du matin, tous les principaux indices étant dans le rouge de plus de 1 %.

Le composite Nasdaq était en baisse de 2,9%, le S&P 500 de -1,1% tandis que le Dow Jones Industrial Average avait perdu plus de 360 points dans les premières transactions pour s'établir à -2,0%. Le Russell 2000 luttait également autour de 2,3 % de baisse.

En Europe, les indices de référence évoluaient en territoire positif alors que les échanges se rapprochaient de la clôture de mardi.

Ailleurs dans les actions, les marchés asiatiques ont clôturé en forte baisse alors même que le sentiment continuait d'être dicté par les craintes de hausse des taux et les tensions géopolitiques persistantes entre la Russie et l'Ukraine.

La saison des résultats s'est poursuivie mardi, plusieurs entreprises publiant leurs résultats du quatrième trimestre. Après le point culminant d'IBM de lundi, mardi a vu des résultats très attendus d'American Express, Johnson & Johnson, General Electric et Verizon.

Voici un récapitulatif de la performance des actions après les résultats.

IBM

Les actions IBM ont bondi de plus de 3% mardi lors de la séance du matin, récupérant une partie des pertes subies lundi après que les dirigeants n'aient pas donné de prévisions de bénéfices.

Lundi, IBM a annoncé un bénéfice trimestriel de 3,35 dollars par action contre 3,30 dollars attendus par action. Les revenus ont également augmenté à 16,70 milliards de dollars contre 15,96 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Les actions du fabricant de vaccins Johnson & Johnson ont bondi de 1,9 % dans les échanges du matin pour réduire les pertes depuis le début de l'année à environ 3 %. Le cours de l'action Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) a augmenté après la publication mardi des résultats supérieurs aux attentes de la société américaine.

Selon le rapport, les bénéfices du quatrième trimestre étaient de 2,13 dollars par action, ajustés, contre 2,12 dollars attendus. Les revenus trimestriels de 24,8 milliards de dollars étaient inférieurs aux 25,29 milliards de dollars prévus.

Cependant, la société était optimiste quant à ses ventes sur l'ensemble de l'année, prévoyant que 3 à 3,5 milliards de dollars proviendraient des ventes de vaccins Covid.

General Electric

Les actions de General Electric (NYSE : GE) ont baissé de 7 % après les résultats du quatrième trimestre qui ont montré que la société n'avait pas atteint ses estimations de revenus.

Bien que le bénéfice par action se soit établi à 0,92 $ contre 0,85 $ par action attendu, le chiffre d'affaires de 20,3 milliards de dollars était inférieur aux estimations des analystes de 21,53 milliards de dollars.

General Electric a déclaré que les faibles ventes étaient dues aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement au cours du trimestre.

American Express

Les actions de la société de cartes de crédit ont grimpé de 8% dans les premières transactions après que les bénéfices de la société au quatrième trimestre aient dépassé les estimations des analystes. L'action a bondi à 174,21 $ avant de réduire certains des gains.

Les bénéfices ont atteint 2,18 dollars par action contre des estimations de 1,87 dollars par action, tandis que les revenus de 12,15 milliards de dollars au cours du trimestre ont également dépassé les 11,5 milliards de dollars attendus par les analystes de Wall Street.

La société s'attend à ce que ses revenus augmentent de 18% à 20% au cours de l'exercice 2022.

Les bénéfices continuent, le géant de la technologie Microsoft (MSFT) devant faire rapport après la cloche. Les autres résultats majeurs de cette semaine proviendront d'Apple (AAPL), de Tesla (TSLA) et de Visa (V). Boeing Co et AT & T feront également rapport.

En plus des bénéfices de ces sociétés, les investisseurs chercheront à entendre parler de la Réserve fédérale après leur réunion de politique monétaire de deux jours.