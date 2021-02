Le « rebond Biden » est en plein essor – s’il existe des défis à court terme, la perspective à plus long terme semble plus brillante aux États-Unis. Le support continu de la Fed, couplé à une importante relance budgétaire, a permis au marché boursier de continuer à atteindre des sommets historiques.

Le dollar reste mitigé dans la mesure où les marchés financiers évoluent en étroite corrélation. Si en janvier nous avons constaté un découplage entre les actions et les mouvements du dollar, février a ramené le trading « herding », en ce sens que tous les ordres évoluent dans le même sens que le marché boursier.

L’impact du paquet Biden sur le PIB réel définira son terme. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’impact du plan de relance de 1 900 milliards de dollars et des 900 milliards de dollars précédents de l’année dernière aura de fortes répercussions sur la croissance économique américaine dans les années à venir.

Quatre piliers pour soutenir la croissance économique

L’économie américaine s’est fortement contractée en 2020. La COVID-19 a déclenché une forte récession, mais pas aussi grave que celle observée dans d’autres parties du monde. À titre de comparaison, l’économie américaine a reculé de 3,8 % en 2020, alors que celle du Royaume-Uni a connu la plus forte contraction de ces 300 dernières années. On peut donc dire que l’Amérique a déjà commencé la nouvelle année avec un avantage concurrentiel par rapport à ses pairs.

L’Amérique des entreprises est composée de sociétés technologiques, industrielles et financières aux activités mondiales. Mais l’Amérique est à la traîne des autres économies avancées en matière d’infrastructures, ce qui va changer radicalement dans les prochaines années. C’est dans ce domaine que l’État travaillera plus étroitement avec les gouvernements locaux et que les dépenses fédérales seront orientées. En retour, des emplois seront créés et la production économique augmentera en conséquence.

L’aide directe aux entreprises est un autre pilier de la croissance économique. La majeure partie de cette aide ira au secteur le plus touché, les petites entreprises, car ce sont elles qui constituent l’épine dorsale de l’économie américaine et qui ont le plus souffert de la pandémie.

L’Amérique va probablement devenir plus compétitive et plus rapide du fait qu’elle a gagné le taux de vaccination avec le reste du monde. Seul le Royaume-Uni a un pourcentage de personnes inoculées plus élevé que les États-Unis, mais le Royaume-Uni doit encore faire face à l’impact du Brexit. Nous ne mentionnons pas Israël ici parce que la différence de production économique est trop importante.

L’aide directe aux familles et aux ménages financièrement vulnérables vient compléter l’aide fiscale prévue dans le nouveau paquet. Toutes ces mesures devraient augmenter la production américaine au rythme le plus rapide que les économies concurrentes, mettant les traders à l’épreuve : le dollar continuera-t-il à s’affaiblir en raison d’un assouplissement budgétaire et monétaire accru, ou fera-t-il marche arrière pour refléter une économie plus forte ?