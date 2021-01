Aujourd’hui marque une étape historique sur la scène internationale : quatre années de politiques Trump se terminent avec le plus faible support jamais enregistré pour un président sortant. Au cours de son mandat, Trump a inversé bon nombre des politiques mises en œuvre par son prédécesseur (c’est-à-dire Obama) au cours des huit années précédentes.

Biden a été vice-président pendant les années Obama, on peut donc supposer que les nouvelles politiques seront similaires à celles des années Obama. Les marchés financiers se sont concentrés hier sur un sujet intéressant – Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor américain, a témoigné devant le Sénat. L’objectif était de voir quelles sont les priorités de la nouvelle administration Biden et les implications possibles pour le dollar américain et le marché des titres à revenu fixe.

Les bons du Trésor américain sous contrôle démocratique ou de la vague bleue

Dans le monde financier, l’actif sans risque est le Trésor américain à 10 ans. Il représente la référence pour tout gestionnaire d’investissement.

Quel est le point commun entre les Trésors américains et le contrôle démocratique du Congrès ? Comme les démocrates ont remporté la majorité des deux chambres du Congrès, il est de plus en plus probable que l’administration Biden n’aura aucun problème à fournir une nouvelle aide fiscale.

L’enveloppe budgétaire supplémentaire, estimée à 750-1 000 milliards de dollars, devrait être débloquée dans les prochains mois. Cela signifie en fait que le Trésor américain sera occupé par davantage de questions cette année. L’année dernière, le Trésor américain a émis 2 500 milliards de dollars, et l’on s’attend à ce que ce montant dépasse les 4 000 milliards de dollars pour la nouvelle année. Pour couvrir la différence de déficit budgétaire, la Fed interviendra probablement avec encore plus d’assouplissement quantitatif.

Mais ce n’est pas tout. Si le dollar semble baissier, il s’agit en fait d’un léger resserrement si l’on considère la situation en pourcentage. L’année dernière, la Fed a acheté 60 % des bons du Trésor américain, et en 2021, elle n’en achètera « que » environ 40 %, bien qu’en plus grand nombre. Dans l’ensemble, cela montre la complexité du système financier et explique pourquoi l’inflation n’est nulle part visible à l’heure actuelle. En d’autres termes, l’argent imprimé sort d’une poche et entre dans une autre.

Pour soutenir l’économie, Yellen s’est engagé à augmenter l’aide fiscale malgré les déficits croissants. Cela va à l’encontre de tout ce que Yellen défendait lorsqu’elle dirigeait la Fed, mais, comme elle l’a reconnu hier, nous vivons une époque sans précédent qui nécessite des mesures sans précédent.