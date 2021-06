Cette semaine marque le début du retrait de l’accommodation monétaire par les banques centrales des pays développés. Les marchés financiers doivent être préparés à l’avance. Tous les regards sont donc tournés vers la réunion de la BCE cette semaine.

Les deux banques centrales qui doivent publier leur politique monétaire cette semaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Canada, seront celles qui commenceront à suggérer qu’il est temps de discuter de la suppression des mesures de relance monétaire. Alors que la pandémie s’atténue dans le monde développé grâce au succès des campagnes de vaccination, les économies se redressent et la croissance reprend.

Sur les deux décisions attendues cette semaine, celle de la BCE est la plus importante pour plusieurs raisons. Premièrement, la production économique de la zone euro est l’une des plus importantes au monde. Deuxièmement, la décision de la BCE de réduire ses taux d’intérêt peut laisser entrevoir la décision de la Fed de réduire également ses taux. Les participants au marché sont bien conscients du fait que la décision de la Fed est attendue la semaine prochaine, et les rumeurs persistent que la Fed est aux premières étapes d’une campagne visant à préparer les marchés à la réduction progressive des taux d’intérêt.

La Fed domine le marché du Trésor américain

L’année 2021 a vu une évolution spectaculaire de la stratégie de la Fed. L’assouplissement continu de la politique monétaire a conduit la Fed à devenir les acteurs les plus importants sur le marché du Trésor américain. Elle est un acteur plus important que les étrangers, car le programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars se poursuit.

Mais la Fed n’est pas la seule banque centrale à avoir une telle influence. La BCE a des taux de « concentration » similaires. Par exemple, la Banque d’Italie est le seul nouveau propriétaire de toute la dette publique italienne émise en 2021.

Cela signifie que, même s’il est délicat pour la Fed de signaler qu’elle va réduire ses taux d’intérêt, elle n’est pas la seule. La BCE est confrontée à des défis similaires, et c’est pourquoi les sept prochains jours sur les marchés financiers ont le potentiel d’être les plus volatils du deuxième trimestre.

Un calendrier possible pour le début de la réduction des taux d’intérêt par la Fed ressemble à ceci. Premièrement, la Fed discute de l’assouplissement lors de sa réunion de juin/juillet. Ensuite, elle annoncera l’assouplissement lors de sa réunion de septembre/novembre. Enfin, elle commencera à réduire ses dépenses en décembre/janvier prochain.

Le processus de communication est essentiel pour éviter un « taper tantrum ». Comment les marchés vont-ils réagir aux discussions sur le tapering ? Nous en aurons une idée cette semaine, car la BCE ouvre la voie.