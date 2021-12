L'indice du dollar a clôturé la semaine de négociation à ses plus hauts après que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) ait doublé le rythme de sa diminution et envoyé un message belliciste cette semaine. En revanche, la Banque centrale européenne (BCE) a fait une déclaration accommodante. Que fera l'indice du dollar en 2022 ?

La semaine commerciale la plus importante de décembre est derrière nous alors que cinq grandes banques centrales ont rendu leurs décisions de politique monétaire – la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon. .

Sur les cinq banques centrales, deux se sont avérées plus bellicistes que le marché ne l'avait prévu : la Fed et la Banque d'Angleterre. Ce dernier a même livré une hausse de taux, surprenant les acteurs du marché.

Les commerçants surveillant la fluctuation du dollar savent que l'indice du dollar est la mesure la plus pertinente pour mesurer la force de la monnaie de réserve mondiale. L'indice est composé d'un panier de devises étrangères ayant des pondérations différentes. Plus précisément, il s'agit d'une moyenne géométrique pondérée de la valeur du dollar par rapport aux devises du panier. Voici les devises et les poids : EUR (57,6%), JPY (13,6%), GBP (11,9%), CAD (9,1%), SEK (4,2%), CHF (3,6%).

En d'autres termes, on peut dire que les trois premières devises sont responsables de la majeure partie de la fluctuation de l'indice dollar – en particulier la monnaie commune, l'euro, car elle représente près de 60 % de l'indice. C'est précisément la raison pour laquelle l'indice est au plus haut de l'année, car le taux de change EUR/USD a terminé la semaine de négociation près de ses plus bas annuels.

Est-il prudent de supposer que la force de l'indice du dollar se poursuivra en 2022 ?

Le tableau technique haussier appelle à un passage à 98

Avec le recul, la force du dollar n'est guère une surprise. Deux modèles haussiers ont fait allusion à la force du dollar – un double fond et un modèle tête-épaules inversé. Le mouvement mesuré pour les deux suggère plus de force à venir, avec 98 la cible évidente.

La Fed et la BCE ont des politiques monétaires divergentes

Laissant de côté le tableau technique, le fondamental favorise également une plus grande force du dollar à venir. Les politiques monétaires des deux banques centrales divergent – la Fed a doublé le rythme de ses achats d'actifs tandis que la BCE s'est engagée à ne pas augmenter les taux en 2022. Par conséquent, la trajectoire de moindre résistance pour le dollar américain au cours des premiers mois de la nouvelle année est plus élevé, avec 98 la cible logique.