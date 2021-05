L’indice Core PCE de vendredi prochain laisse présager une nouvelle hausse de l’inflation américaine. Le dollar américain a progressé par rapport aux crypto-monnaies en avril, mais a perdu par rapport aux pairs du G10.

Les acteurs des marchés financiers ont vu le marché des crypto-monnaies s’effondrer au cours du week-end. La plupart des coins ont perdu plus de 10 % de leur valeur lors d’un mince trading, les principaux coins ayant perdu plus de 50 % ou plus au cours du mois.

La grande question est de savoir si la faiblesse du marché des crypto-monnaies présente un risque pour les actifs des marchés financiers traditionnels. Si nous constatons des retombées, la volatilité devrait augmenter cette semaine.

Il n’y a pas de communiqués économiques importants dans la semaine à venir, à quelques exceptions près. Par conséquent, l’accent sera mis sur le positionnement pour les flux de la fin du mois et le rapport NFP de la semaine prochaine.

Événements susceptibles d’avoir un impact sur les marchés financiers au cours de la semaine à venir

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre témoigne aujourd’hui devant le Treasury Select Committee, et la livre pourrait donc connaître une volatilité plus élevée que d’habitude. Plus tard dans la session nord-américaine, Bostic de la Fed s’exprime lors d’un événement en ligne organisé par le Homer Hoyt Institute. Après l’allusion de mercredi dernier à la réduction des taux d’intérêt, toute nouvelle de la Fed sera scrutée par les participants au marché.

Mardi, l’IFO allemand et le Consumer Confidence aux États-Unis mettront en évidence Londres, respectivement, la session de trading nord-américaine. Après un énième discours d’un membre de la Fed, Evans, les participants au marché, se préparent à la seule décision politique de la banque centrale cette semaine – la déclaration de taux de la Reserve Bank of New Zealand.

Mercredi prochain, les stocks de pétrole brut pourraient avoir un impact sur le prix du pétrole brut WTI à la lumière de la reprise économique américaine et des négociations en cours concernant l’accord iranien. Jeudi, le PIB préliminaire et les ventes de logements en attente aux États-Unis influenceront la séance nord-américaine, les deux seuls événements susceptibles de faire bouger les marchés.

Enfin, l’indice des prix PCE de base vendredi offrira aux traders un autre indice sur l’inflation américaine. Le marché s’attend à ce que l’indice des dépenses de consommation personnelle augmente de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 0,4 % en mars.

Dans l’ensemble, la semaine à venir est intéressante pour voir comment les participants au marché font face à la faiblesse du marché des crypto-monnaies et du dollar américain. Pendant tout le mois d’avril, le dollar a divergé – en hausse par rapport aux actifs digitaux et en baisse par rapport à ses homologues du G10. La tendance se poursuivra-t-elle au cours de la dernière semaine complète de trading du mois, ou assisterons-nous à un revirement ?