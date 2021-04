La semaine à venir est marquée par des données économiques américaines qui pourraient faire bouger les marchés. De plus, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) publiera son taux d’intérêt, une décision clé pour les traders du NZD.

Les membres du FOMC à l’affût

La semaine a commencé par l’interview du président de la Fed lors de l’émission américaine 60 Minutes. Des événements similaires sont prévus pour le reste de la semaine, puisque Jerome Powell et d’autres membres du FOMC doivent prononcer divers discours tout au long de la semaine.

Aujourd’hui, tout tourne autour de l’enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada. Il s’agit d’un rapport très apprécié qui met en lumière les forces et les faiblesses de l’économie canadienne et qui est donc très important pour les traders de CAD.

Mardi, l’inflation aux États-Unis est publiée. Il s’agit de l’événement le plus important de la semaine de trading, et le marché s’attend à une augmentation de 0,4% à 0,5% sur les données mensuelles. En outre, les données de base qui ne tiennent pas compte des prix de l’énergie devraient doubler, passant de 0,1 % à 0,2 %. Les risques sont que l’inflation dépasse les limites, et les rumeurs sur le marché suggèrent que la Fed le sait déjà, et c’est la raison pour laquelle tant de membres de la Fed doivent intervenir sur les marchés cette semaine.

Juste après les données de l’IPC, M. Bostic de la Fed doit prononcer le discours de clôture d’un événement en ligne organisé par la Banque fédérale de réserve de Minneapolis. Un jour plus tard, mercredi, c’est au tour de Jerome Powell de s’exprimer devant l’Economic Club de Washington, et des questions du public sont attendues. Si les données sur l’inflation dépassent les attentes demain, tous les membres de la Fed tenteront de rassurer les participants au marché en leur disant que la Fed a le contrôle et que la hausse des prix n’est que temporaire.

Vers la fin de la semaine de trading, les ventes au détail en Amérique devraient augmenter de 5,3 % sur une base mensuelle. Le biais ici est que les données dépasseront les attentes, car le consommateur américain dépense les chèques de relance reçus récemment.

Enfin, jeudi soir, le PIB chinois est attendu. On s’attend à ce que l’économie chinoise progresse de 18,3 %, mais les traders doivent être conscients de la signification de ce chiffre. Il s’agit de la valeur trimestrielle comparée au même trimestre de l’année précédente. La majeure partie de l’économie chinoise a été fermée au cours du premier trimestre de l’année précédente en raison du virus COVID-19.

Dans l’ensemble, une semaine intéressante nous attend, avec en ligne de mire les données sur l’inflation aux États-Unis.