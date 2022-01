Les principales données économiques seront publiées la semaine prochaine : l'inflation au Royaume-Uni et dans l'UE, et l'évolution de l'emploi en Australie.

La semaine dernière, tout était question de données économiques américaines – l'inflation et les ventes au détail ont été publiées respectivement mercredi dernier et vendredi dernier. Comme de nombreux économistes s'y attendaient, l'inflation aux États-Unis n'a pas encore culminé, tandis que les ventes au détail ont déçu en décembre.

Le calendrier économique est léger dans les données économiques des États-Unis dans la semaine à venir. De plus, les banques américaines sont fermées lundi alors que le pays célèbre la journée de Martin Luther King.

Mais les données légères des États-Unis ne signifient pas que la semaine à venir manquera de volatilité. Voici donc trois données économiques à surveiller : l'inflation au Royaume-Uni, l'inflation dans l'UE et le chômage en Australie.

Inflation au Royaume-Uni

Mercredi, l'inflation au Royaume-Uni devrait augmenter à 5,2 % en glissement annuel, contre 5,1 % auparavant. Si l'on considère ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière, le risque que l'inflation surprenne à la hausse est important.

Parce que les États-Unis sont la plus grande économie du monde, l'inflation est « exportée » vers ses partenaires commerciaux. Par conséquent, mercredi, les traders de livres sterling sont à l'affût car la hausse de l'inflation pourrait inciter la Banque d'Angleterre à relever ses taux plus tôt.

Inflation de l'UE

Un jour plus tard, les données de l'IPC final de l'UE sont attendues. Le marché s'attend à ce que les données globales restent inchangées sur le mois, à 5 %, mais le risque est similaire à celui évoqué précédemment.

Les données sur l'inflation sous-jacente, qui excluent les prix de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, sont plus importantes pour les traders en euros. C'est la mesure d'inflation préférée de la BCE, et la prévision est qu'elle sortira à 2,6 % sur le mois.

À ce rythme, il est déjà au-dessus de la définition de 2 % de la stabilité des prix dont dispose la BCE. Cependant, la banque centrale ne prévoit pas de relever les taux par rapport à leurs niveaux actuels, de sorte qu'une inflation beaucoup plus élevée pourrait modifier les attentes du marché.

Chômage australien

Pour les traders qui surveillent l'économie australienne, cette semaine apporte des données économiques essentielles – l'évolution de l'emploi et le taux de chômage. L'économie australienne devrait avoir créé 60 000 nouveaux emplois au cours du mois précédent, et le taux de chômage devrait tomber à 4,5 % contre 4,6 % auparavant.