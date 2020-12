La décision de politique monétaire la plus importante est derrière nous. Hier, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) n’a rien fait. Et tout fait.

Elle n’a rien fait en ce sens qu’elle n’a pas modifié le niveau du taux des fonds fédéraux, ni étendu le programme d’assouplissement quantitatif (QE). Alors que personne ne s’attendait à ce que la Fed abaisse le taux des fonds fédéraux en dessous de zéro, beaucoup s’attendaient à ce qu’une extension du programme d’assouplissement quantitatif soit annoncée. Ce n’est pas le cas, et de ce point de vue, la Fed a été hawkish.

Pourtant, comme c’est souvent le cas dans les déclarations de politique monétaire, le diable est dans les détails. Les détails d’hier ont dépeint une Fed extrêmement dovish, et le marché a agi en conséquence.

Au début, le dollar a augmenté dans tous les domaines. Lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas d’extension de l’assouplissement quantitatif, les acteurs du marché ont acheté l’USD. Cela s’est avéré être la mauvaise décision, car lors de la conférence de presse qui a suivi, Jerome Powell, le président de la Fed, a mieux expliqué les intentions de la Fed.

Pourquoi la Fed était-elle dovish ?

Plus Powell parlait, plus la force initiale du dollar s’inversait. Le renversement a été si fort que le dollar a fini la journée à genoux et qu’aujourd’hui, à l’ouverture de la bourse de Londres, il a atteint un nouveau plancher. Comment cela se fait-il ?

Tout d’abord, la Fed a réouvert les lignes de swap sur l’USD, tout en précisant que ce n’est que temporaire. Pour ceux qui étaient impliqués sur les marchés en mars, lorsque la bourse s’est effondrée et que le dollar était à la hausse, c’est l’ouverture par la Fed de lignes de swap sur le dollar avec d’autres banques centrales qui a apaisé les tensions et inversé la tendance. En le faisant à nouveau, la Fed a signalé ses intentions dovish.

Deuxièmement, l’un des aspects clés de la décision d’hier était de voir si la Fed allait lancer l’opération « Twist », c’est-à-dire l’achat d’obligations à long terme pour faire baisser encore plus les rendements. La Fed ne l’a pas fait, mais elle a déclaré qu’elle le ferait si le besoin s’en faisait sentir. En d’autres termes, il s’agit d’un outil disponible pour une utilisation ultérieure.

Troisièmement, et c’est peut-être le principal élément à retenir de la conférence de presse et de la décision d’hier, le régime de ciblage de l’inflation moyenne (AIT). Le marché voulait voir si la Fed était prête à faire des affaires avec son changement de régime AIT – et elle a obtenu ce qu’elle voulait. La Fed a maintenu l’AIT à 120 milliards de dollars par mois et s’est engagée à le maintenir ainsi jusqu’à une amélioration « substantielle ». Comment définit-on « substantielle » ? En n’indiquant pas de chiffre réel, la Fed maintient l’asymétrie de sa fonction de réaction.

Dans l’ensemble, la Fed a choisi une voie risquée pour communiquer ses intentions. Pour certains, le message était hawkish parce que le QE n’était pas étendu. Mais la réaction du marché dit tout – la Fed passe à un cadre d’AIT.