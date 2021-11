L'incertitude réglementaire en Inde a affecté l'espace des crypto-monnaies, et certaines entreprises repensent leurs stratégies d'investissement.

Le principal gestionnaire de fonds Invesco a annoncé hier qu'il avait interrompu le lancement prévu d'un fonds négocié en bourse (ETF) blockchain en Inde. Le gestionnaire de fonds a invoqué l'incertitude réglementaire comme raison pour laquelle il suspend ses plans pour le moment.

Les ETF axés sur les crypto-monnaies deviennent très populaires dans certaines parties du monde, les États-Unis disposant désormais de trois ETF à terme Bitcoin. Au Canada et au Brésil, les ETF Bitcoin spot se négocient déjà sur les marchés boursiers.

Cependant, en Inde, l'incertitude réglementaire affecte la façon dont les entreprises d'investissement abordent le marché des crypto-monnaies. Le gouvernement indien est actuellement en pourparlers avec des représentants de l'industrie de la cryptographie au cours des derniers jours concernant la réglementation de la crypto-monnaie.

En conséquence, Invesco a déclaré qu'il était important de comprendre tous les aspects avant de prendre des décisions d'investissement à long terme. Invesco s'est associé à CoinShares pour lancer le véhicule en quelques jours. Cependant, le lancement est désormais suspendu jusqu'à ce que les incertitudes réglementaires soient levées.

Invesco reste l'une des principales sociétés d'investissement au monde, mais n'a pas encore gagné du terrain dans le domaine de la cryptographie. La société a retiré sa proposition d'ETF à terme Bitcoin avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis quelques jours avant la mise en ligne de l'ETF ProShares Bitcoin Strategy.

Bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies sont dans un cycle de baisse depuis le début de la semaine. Bitcoin a perdu plus de 10 % de sa valeur au cours de la semaine dernière, et la principale crypto-monnaie se négocie actuellement juste au-dessus du niveau de 60 000 $.

Malgré la récente baisse des prix, les analystes restent optimistes quant au fait que Bitcoin pourrait progresser vers le niveau de 100 000 $ avant la fin de l'année. Cela obligerait Bitcoin à se rallier de plus de 60% par rapport à sa position actuelle.