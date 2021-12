Certaines entreprises traditionnelles commencent à entrer dans l'espace des crypto-monnaies alors que le marché continue de croître.

Square, la société de paiement, détenue par Jack Dorsey, a officiellement changé sa raison sociale en Block. Ce dernier développement intervient alors que la société cherche à approfondir l'espace des crypto-monnaies.

La société a annoncé hier que le changement de nom refléterait la croissance de l'entreprise. Square a déclaré que la société continuerait à négocier sous le symbole SQ, mais que sa raison sociale sera désormais Block.

Square a été l'une des sociétés les plus actives dans le domaine des crypto-monnaies. Dirigée par Jack Dorsey, la société construit actuellement un portefeuille Bitcoin dans le but de permettre aux investisseurs particuliers et institutionnels d'accéder plus facilement aux crypto-monnaies. Le PDG Jack Dorsey a déclaré ;

« Nous avons construit la marque Square pour notre entreprise de vente, à laquelle elle appartient. Block est un nouveau nom, mais notre objectif d'autonomisation économique reste le même. Peu importe la façon dont nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider à accroître l'accès à l'économie. »

Dorsey a démissionné de son poste de PDG de Twitter plus tôt cette semaine afin d'affronter Square. Plus tôt cette année, Dorsey a déclaré que Square souhaitait créer une entreprise décentralisée autour de Bitcoin. C'est rare car la plupart des activités décentralisées sont construites autour de la blockchain Ethereum et d'autres réseaux programmables comme Solana et Cardano. La société a déclaré que ;

"Le nom Block a de nombreuses significations associées pour l'entreprise – des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes de quartier pleines de musique, une blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter. "

L'espace des crypto-monnaies a connu une croissance massive au cours des dernières années. Le marché de la cryptographie vaut désormais plus de 2,5 billions de dollars et devrait enregistrer une nouvelle croissance au cours des prochaines années.