La réunion de politique monétaire de la Banque du Canada (BOC) qui se tient demain est la première de la nouvelle année, et les traders du dollar canadien (CAD) sont prêts à faire des mouvements de marché sauvages. Aussi appelé « dollar du huard », le CAD est l’une des devises qui a le plus progressé par rapport au dollar américain au cours de l’année qui vient de s’achever.

Depuis que le prix du pétrole s’est remis d’un territoire négatif, le CAD a gagné de manière significative. Il a augmenté non seulement par rapport au dollar américain mais aussi par rapport à l’euro – une autre devise qui s’est renforcée pendant la majeure partie de l’année 2020.

Examinons quelques paires de CAD clés et ce que la décision de la BOC de demain pourrait apporter.

La Banque du Canada devrait maintenir sa politique monétaire inchangée

La BOC devrait maintenir le taux au jour le jour inchangé à 0,25 %. Les traders se concentreront donc sur la conférence de presse de la BOC qui suivra une heure après la publication du rapport sur la politique monétaire et de la déclaration sur les taux.

La conférence de presse est l’événement au cours duquel les traders chercheront des indices sur les plans de la banque. Il s’agit de ce que l’on appelle les « forward guidance” de la BOC. Pourtant, demain, il se peut que les traders aient un œil sur d’autres événements qui pourraient faire bouger les paires canadiennes. L’un d’entre eux est l’inauguration du nouveau président des États-Unis – plus important pour la paire USDCAD un jour où la Banque du Canada devrait maintenir sa politique en suspens.

USDCAD

Pour l’USDCAD, après que le prix du pétrole se soit remis de ses niveaux négatifs, il y a eu peu ou pas de rebondissements. Il a chuté de 1,46 à 1,26, soit un énorme deux mille pips sur le dos d’un dollar faible et d’un CAD très fort.

Le niveau de 1,30 a agi comme un pivot pour la paire pendant une longue période. Si la BOC sonne dovish pendant la conférence de presse, le rebond de l’USDCAD pourrait atteindre 1,30.

EURCAD

C’est la semaine de la BCE – Banque Centrale Européenne – et la paire EURCAD a terminé la semaine précédente à genoux. La paire a presque atteint 1,60 en juillet 2020, a formé un double sommet, et a chuté de plus de six cents pips depuis. La hausse du CAD par rapport à l’EUR, l’une des devises les plus fortes du tableau de bord des changes, a été l’une des surprises du second semestre de l’année dernière et du début de la nouvelle.

GBPCAD

C’est l’une des paires croisées les plus volatiles du tableau de bord des changes. Outre une volatilité plus élevée, elle présente également un écart plus important par rapport aux autres croisements. La décision et la conférence de presse de la BOC de demain seront suivies du discours de M. Bailey de la Banque d’Angleterre lors du forum ouvert virtuel du Panel Citoyen organisé par la Banque d’Angleterre. Comme les questions du public sont attendues, la paire croisée peut ne pas tenir compte du message de la BOC et se concentrer sur les orientations de la Banque d’Angleterre.