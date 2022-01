La pandémie de coronavirus n’est pas encore complètement éliminée malgré la présence d’un vaccin.

JPMorgan Chase, l'une des principales institutions financières au monde, a autorisé ses employés à travailler à domicile pendant les deux premières semaines de l'année. Cependant, les travailleurs devraient retourner au bureau d'ici le 1er février.

Selon le mémo de l'entreprise, cela ne change pas les plans à long terme du travail au bureau. La banque a dit;

"Avec l'augmentation des voyages de vacances et des rassemblements, nous autorisons plus de flexibilité pendant les deux premières semaines de janvier pour travailler à domicile (si votre rôle le permet) à la discrétion de votre responsable."

Une autre grande banque aux États-Unis, Citi, aurait autorisé ses employés à commencer la nouvelle année en travaillant à domicile. La banque souhaite que ses employés travaillent chez eux pendant les premières semaines de 2022 alors que le pays se bat contre la recrudescence des cas Omicron.

Citi a déclaré à ses employés du bureau de New York plus tôt ce mois-ci qu'ils pourraient travailler à domicile s'ils le pouvaient pendant les vacances. Les grandes banques des États-Unis deviennent plus flexibles dans leurs politiques de travail alors que la pandémie continue d'affecter diverses industries à travers le monde.

Les banques encouragent leur personnel à reprendre leurs fonctions dès que possible, bien que la possibilité de travailler à domicile reste sur la table. Les États-Unis, comme de nombreux autres pays avancés dans le monde, sont aux prises avec le coronavirus depuis deux ans.

Le vaccin a commencé à fonctionner, mais l'émergence de la variante Omicron a rendu plus difficile pour certaines industries comme la banque et l'aviation de reprendre pleinement leurs activités. Quoi qu'il en soit, la plupart des entreprises s'attendent à ce que les opérations reprennent pleinement au cours des prochains mois à mesure que le nombre de cas diminue et que le nombre de personnes vaccinées augmente.