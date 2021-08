Le risk-off s'accélère après le compte-rendu du FOMC. Les marchés financiers chutent, entraînés par la faiblesse des indices boursiers américains. Le Dollar Index (DXY) a atteint son niveau le plus bas et s'oriente à la hausse.

Le compte-rendu du FOMC (Federal Open Market Committee) publié hier dans la seconde moitié de la session nord-américaine était censé rassurer les marchés sur les intentions de la Fed. C'est le cas : la Fed est en bonne voie pour réduire ses achats d'actifs.

Mais les marchés n'ont pas apprécié ce qu'ils ont entendu. Les indices boursiers américains ont fortement baissé. Par exemple, l'indice Dow Jones a clôturé bien en dessous du niveau de 35 000, et les contrats à terme laissent présager une nouvelle baisse aujourd'hui.

Un environnement sans risque se caractérise par la faiblesse des marchés boursiers et une forte demande de devises refuges. Le yen japonais et le franc suisse en font partie, tout comme le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale.

L'indice du dollar a atteint un nouveau sommet pour l'année

L'année de trading a commencé avec des marchés d'actions à la hausse et un dollar à la baisse. Cependant, dès les premiers jours de trading, le bon positionnement était d'acheter le dollar.

Le DXY est composé principalement de la paire EUR/USD. Ainsi, un examen attentif de l'indice révèle un graphique inverse EUR/USD. L'indice a augmenté au début de l'année, et l'EUR/USD est passé de 1,23 à 1,17. Ensuite, le DXY a menacé de faire un nouveau plus bas sous 90, et l'EUR/USD est remonté jusqu'à 1,22. Enfin, le DXY a touché le fond et la paire EUR/USD a atteint son sommet.

Un modèle de double fond sur le DXY coïncide avec un modèle de double sommet sur la paire EUR/USD. Le récent mouvement à la hausse du DXY a rompu le sommet inférieur précédent, ce qui suggère qu'il y a encore plus de force à venir.

En effet, la rupture à la hausse invalide la tendance baissière. Si nous ajoutons le double fond au mélange, il y a de fortes chances que le DXY tente d'atteindre le prochain niveau de résistance – 94. En conséquence, la pression sur l'EUR/USD est là pour rester.