La hausse des taux de la Banque d'Angleterre est la deuxième en deux mois, tandis que la décision de la Banque centrale européenne de ne pas relever les taux fait suite à une décision similaire en décembre dernier.

L'inflation a atteint des niveaux de plusieurs décennies au Royaume-Uni et aux États-Unis, la Fed s'apprêtant à relever ses taux en mars.

Les actions étaient en baisse en Europe après la décision de la BoE.

Les actions européennes se négocient à la baisse alors que les marchés réagissent à une deuxième hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Les investisseurs souhaitent également de nouveaux commentaires sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Sur le marché boursier, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a baissé de 0,6 %, les grands perdants de la journée étant la société française d'analyse de données volumineuses Atos et la société de réassurance allemande Hannover Rueck à -6 % et -4 % respectivement. D'autre part, le géant britannique Compass Group a progressé de 7,8 % et est en tête des gagnants.

L'indice de référence britannique FTSE 100 a baissé de 0,4 %, tandis que le DAX allemand et le CAC français ont respectivement baissé de 0,45 et 0,2 %.

Banque d'Angleterre en taux adossés depuis 2004

La Banque d'Angleterre a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois en autant de mois, ce qui en fait la première fois que la banque centrale britannique augmente ses taux d'affilée depuis 2004.

La deuxième décision surprise de la banque intervient alors que le marché s'attend à des hausses de taux aux États-Unis, la Fed envisageant une hausse en mars.

La décision de la BoE voit les taux d'intérêt augmenter de 25 points de base supplémentaires à 0,5 %, après la hausse de 15 points de base à 0,25 % en décembre dernier.

La Banque centrale européenne a également publié jeudi une déclaration de politique monétaire, choisissant de ne pas augmenter les taux d'intérêt après une énième réunion.

La BCE a maintenu les taux de refinancement à 0 %, le prêt marginal à 0,25 % et à -0,5 % pour la facilité de dépôt de la zone euro.

La décision de la BoE intervient alors que les banques centrales cherchent à contrôler la spirale de l'inflation en réduisant les programmes de dépenses de relance lancés au plus fort de la pandémie mondiale de coronavirus en 2020.

L'inflation au Royaume-Uni a augmenté de 5,4 % en glissement annuel en décembre dernier, atteignant son plus haut niveau en 30 ans, tandis qu'aux États-Unis, l'inflation a atteint un sommet en 40 ans.

La même image est reproduite à travers l'Europe, ce qui fait que la décision de la BCE de maintenir le statu quo sur les taux directeurs soulève la question de savoir quand, et non si, cela durera plus longtemps.

Les investisseurs attendent une déclaration de Christine Largade de la BCE.