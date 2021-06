Le principal événement de la semaine de trading n’a rien apporté de nouveau aux traders de la livre sterling. La Banque d’Angleterre a laissé sa politique inchangée, le taux d’escompte restant à 0,1 %, la limite inférieure.

Comme on s’y attendait, la Banque d’Angleterre a choisi de maintenir le taux d’escompte à 0,1 % et l’objectif d’achat d’actifs en gilt à 875 milliards de livres sterling. Elle a également conservé le même objectif d’achat d’obligations d’entreprises, à savoir 20 milliards de GBP.

Le Comité de politique monétaire (MPC) a voté à 9 contre 0 pour maintenir le taux d’intérêt au niveau actuel, minimisant les voix qui appelaient à une déclaration plus hawkish suite à l’annonce de la Fed la semaine dernière. L’indice FTSE 100 a apprécié cette décision, passant de près de 7 000 à plus de 7 100 points à la nouvelle. Cela confirme une fois de plus pourquoi les gestionnaires de fonds mondiaux surpondèrent les actions britanniques pour la première fois depuis 2014 – une politique monétaire souple devrait être de bon augure pour les actions britanniques.

Détails de la réunion de la Banque d’Angleterre de juin 2021

L’annonce d’hier a surtout porté sur le vote relatif au rythme actuel du programme d’assouplissement quantitatif. Les participants au marché voulaient également savoir quelles étaient les projections des personnels de la Banque d’Angleterre pour la période à venir.

Le vote sur le programme d’assouplissement quantitatif est resté inchangé par rapport à la réunion précédente – 8-1. Seul Haldane a voté en faveur d’une réduction de l’objectif d’achat d’actifs, sans surprise étant donné qu’il est un ultra-hawk au sein du MPC.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a été révisé à la hausse par le personnel de la Banque d’Angleterre de 1,5 % par rapport à la réunion de mai. En outre, l’inflation devrait dépasser temporairement les 3 %, principalement en raison des variations des prix des commodities, considérées comme transitoires.

Un détail intéressant du rapport d’hier est que le résumé et le procès-verbal de la Banque d’Angleterre ne comportent pas moins de vingt-cinq mentions du mot « transitoire » ou « temporaire » pour décrire l’inflation. Cela reflète le désir de la banque de communiquer correctement son point de vue sur la hausse des prix.

Outre l’impact haussier sur le marché boursier britannique, la décision de la Banque d’Angleterre a pesé sur la livre sterling. Certains acteurs du marché s’attendaient à un ton plus hawkish, mais la banque centrale a préféré maintenir les mesures accommodantes.