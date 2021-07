Le dollar australien a réagi par une nouvelle hausse depuis ses plus bas niveaux, malgré le fait que la Reserve Bank of Australia n’ait pas signalé la réduction de ses achats d’actifs. La déclaration du gouverneur Lowe a été dovish pour la monnaie locale.

Dans un geste surprenant, la Reserve Bank of Australia (RBA) a décidé de maintenir sa politique monétaire accommodante. Certains participants au marché s’attendaient à ce que la banque centrale suive les traces de la Banque du Canada et annonce une réduction progressive de ses achats d’actifs.

Au lieu de cela, la RBA a décidé de maintenir sa politique inchangée. Dans le discours qui a suivi la décision, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a insisté sur la nécessité de poursuivre les mesures accommodantes, malgré les preuves de la reprise économique.

Détails de la décision de la RBA

La RBA a assoupli les conditions monétaires en Australie pendant la pandémie par le biais de quatre stratégies principales. Premièrement, elle a introduit l’objectif de rendement à trois ans en mars 2020 dans le but d’abaisser les coûts de financement en Australie.

Deuxièmement, elle s’est engagée dans une politique monétaire non conventionnelle supplémentaire via un programme d’assouplissement quantitatif et d’achat d’obligations. Grâce à ce programme, la RBA a abaissé les rendements sans risque sur l’ensemble de la courbe des taux, de sorte que les emprunteurs ont un coût de financement plus faible.

Troisièmement, elle a abaissé l’objectif du taux d’escompte de 10 points de base. Enfin, elle a abaissé à zéro pour cent le taux d’intérêt sur les soldes de règlement des échanges.

Lors de la réunion de cette semaine, les acteurs du marché se sont concentrés sur le programme d’achat d’obligations. Certaines voix ont affirmé que la RBA serait la prochaine banque centrale à réduire ses achats après la Banque du Canada.

Au lieu de cela, la RBA a annoncé qu’elle continuerait à acheter des obligations d’État même après la fin du programme actuel d’achat d’obligations en septembre. Plus précisément, elle achètera pour quatre milliards de dollars d’obligations supplémentaires chaque semaine, au moins jusqu’en novembre de cette année.

Comment le dollar australien a-t-il réagi ?

La déclaration de cette semaine a été difficile à interpréter et à trader. D’une part, les attentes d’une réduction progressive des taux d’intérêt auraient dû être positives pour le dollar australien.

En effet, le dollar australien a gagné du terrain en début de semaine de trading, comme en témoignent la hausse de la paire AUD/USD ou la baisse du cross EUR/AUD. Mais cette vigueur s’est poursuivie même après l’annonce de la RBA, à la surprise des acteurs du marché.

En revanche, le dollar australien a rendu tous ses gains, et même davantage, peu après le début de la session européenne. Vers la fin de celle-ci et le début de la session nord-américaine, le dollar australien a reculé en même temps que les marchés boursiers américains.

Dans l’ensemble, la RBA reste accommodante, et le dollar australien a fini par baisser. L’attention se porte désormais sur le compte-rendu du FOMC qui sera publié plus tard dans la journée lors de la session nord-américaine.