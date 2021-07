La poursuite de la réduction du programme d’achat d’obligations au Canada n’a pas réussi à supporter le dollar canadien. La Banque du Canada voit une nouvelle vigueur de l’économie, ce qui entraîne un resserrement des conditions financières.

La Banque du Canada a annoncé sa décision de politique monétaire hier. Elle a ajusté la taille de son programme d’assouplissement quantitatif à un rythme cible de 2 milliards de dollars par semaine en raison de l’amélioration des perspectives économiques.

Comme d’habitude, la Banque du Canada a présenté un rapport de politique monétaire complet, couvrant les aspects de l’économie mondiale et locale. La croissance s’accélère non seulement au Canada, mais aussi dans le monde développé.

La banque prévoit une croissance de 6,9 % du PIB mondial en 2021, suivie de 4,4 % en 2022 et de 3,2 % en 2023. L’économie canadienne devrait également connaître une forte croissance au cours du troisième trimestre de cette année. Le PIB réel devrait atteindre 4,9 % en 2021, 4,2 % en 2022 et 2,9 % en 2023.

Le dollar canadien chute après l’annonce de la réduction des taux d’intérêt

Le dollar canadien est l’une des devises qui a surperformé pendant la pandémie de COVID-19. Le dollar canadien a bénéficié de la reprise des prix du pétrole, qui sont repassés au-dessus de 70 $, car les deux sont directement corrélés.

La plupart du temps, les développements sur le marché pétrolier ont un impact plus important sur le dollar canadien, et pendant la pandémie, ce n’était pas différent. On peut donc dire que les décisions de la Banque du Canada sont d’une importance secondaire pour les traders de devises.

Cependant, le rapport sur la politique monétaire fait bouger le marché à lui seul. L’annonce d’hier a entraîné une chute soudaine du dollar canadien, la paire USD/CAD ayant rebondi de plus de cent pips par rapport à son plus bas niveau quotidien.

Alors que la décision de la Banque du Canada d’hier devrait soutenir la force de la devise, le marché a réagi différemment, le dollar s’affaiblissant à la nouvelle. Le renversement des conditions monétaires souples pourrait également entraîner un renversement de la force de l’USD/CAD observée pendant la pandémie.