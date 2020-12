Le Japon est l’un des pays les plus intéressants du monde. Il a longtemps été le moteur économique de l’Asie. En tant que grand exportateur, il a mené les économies asiatiques tout au long des crises précédentes et devrait en faire de même à l’avenir.

La culture japonaise est une culture qui fait peser de nombreuses menaces sur ses performances économiques. Contrairement à toute autre économie dans le monde, le Japon ne bénéficie pas de l’immigration et des effets positifs qu’elle peut apporter. Par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni, l’immigration est à l’origine d’un brusque renversement des tendances démographiques. Pas au Japon.

Ainsi, les décisions de politique économique et monétaire traditionnelles qui fonctionnent dans d’autres parties du monde peuvent simplement ne pas avoir le même effet au Japon en raison de son caractère unique. Nous avons quelques exemples clairs – l’un des plus célèbres étant l’assouplissement quantitatif (QE), dans le cadre duquel les banques nationales achètent leurs propres obligations d’État pour assouplir la politique monétaire et ramener l’inflation près de l’objectif de 2 %. L’assouplissement quantitatif est à l’origine de la plus grande partie de la reprise économique après la grande crise financière de 2008-2009, et c’est l’outil de choix de toutes les banques centrales du monde développé au moment où la pandémie a frappé.

Toutefois, il n’a pas fonctionné au Japon. Depuis des décennies, l’inflation japonaise est proche de zéro ou inférieure à zéro, et la même solution n’a pas fonctionné. C’est pourquoi la Banque du Japon participe à toutes sortes d’expérimentations monétaires, sans précédent tant par leur ampleur que par leur nature.

Acheter des actions – une autre façon de soutenir l’économie

Depuis plus de dix ans, la Banque du Japon (BOJ) s’occupe de l’achat d’actions. Actuellement, l’institution possède un portefeuille d’actions d’une valeur proche de 840 milliards de dollars. L’objectif est de stimuler la croissance économique par l’effet de richesse et, entre-temps, la banque centrale est devenue le plus grand propriétaire d’actions nationales.

L’achat d’actions en tant que diversification du portefeuille d’une banque centrale n’est pas inhabituel – la Banque nationale suisse (BNS) le fait aussi, mais pour des raisons différentes (c’est-à-dire qu’elle prend des participations dans des sociétés étrangères pour vendre le CHF et acheter d’autres devises afin de stopper l’appréciation du CHF). Cependant, l’achat d’actions nationales est une chose qui n’a jamais été faite auparavant. Par conséquent, nous ne savons pas comment celle-ci va se terminer – avec la banque centrale détenant la totalité du marché boursier ? Que se passera-t-il lorsque la Banque du Japon cessera d’acheter des actions – le marché s’effondrera-t-il ?

Imaginez que la Réserve fédérale des États-Unis ou la Banque centrale européenne commence à acheter des actions sur le marché boursier américain, respectivement dans la zone euro – à quel point un tel processus est-il perturbateur ?

Nous le saurons bientôt, à mesure que la taille du portefeuille de la Banque du Japon augmentera. Bien sûr, d’autres banques centrales suivent de près la fin de cette expérimentation japonaise.