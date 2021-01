En une semaine où tout le monde s’intéresse au transfert de pouvoir qui a lieu en Amérique, des événements importants pour les traders de devises se sont produits au Japon. Au début de la semaine de trading, la Banque du Japon (BOJ) a laissé entendre qu’elle était prête à mettre fin aux mesures de contrôle de la courbe des taux.

La BOJ est considérée comme l’une des banques centrales les plus proactives au monde. Elle doit l’être – l’économie japonaise souffre d’une déflation qui dure depuis des décennies, et la banque a eu du mal à ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Dans le cadre de ses efforts pour créer de l’inflation, le processus d’assouplissement quantitatif (QE) a dépassé de loin l’étendue observée dans d’autres juridictions de banque centrale. Les nouvelles de Reuters cette semaine ont laissé entendre que la BOJ est prête à relâcher son contrôle sur la courbe des taux, permettant ainsi aux rendements à long terme d’augmenter.

Pourquoi est-ce important, et qu’est-ce que cela signifie pour la monnaie locale – le yen japonais (JPY) ?

La Banque du Japon prête à aider le secteur bancaire national

Les banques japonaises (et dans une certaine mesure les banques européennes aussi) ont longtemps souffert de la politique monétaire facile et des taux négatifs au Japon. De ce fait, leur rentabilité n’a cessé de diminuer.

Quiconque a investi dans le secteur bancaire japonais au cours de la dernière décennie environ a vu ses investissements diminuer alors que le marché boursier se portait plutôt bien. La baisse de la rentabilité a conduit les responsables politiques japonais à signaler une modification des taux à long terme afin d’améliorer les marges des banques.

Et voici l’astuce : en laissant les rendements à long terme augmenter, la BOJ va procéder à un resserrement monétaire de facto dans un monde où tout le monde se détend. Ainsi, le mouvement favorisera le JPY et les investissements en JPY, d’autant plus que la Fed, la BCE et d’autres grandes banques centrales ont signalé leur intention de maintenir les taux près du niveau zéro ou en dessous dans un avenir prévisible.

Par conséquent, les traders devraient se concentrer sur la manière dont la BOJ choisira de communiquer le changement de politique sans déclencher une appréciation massive du JPY. En faisant évoluer la politique vers un cadre de contrôle asymétrique de la courbe de rendement, la BOJ prépare effectivement le terrain pour une appréciation de la monnaie en laissant les rendements à long terme augmenter. Le JPY est considéré par beaucoup comme une monnaie bon marché, et en adoptant une politique légèrement hawkish, la BOJ montre qu’elle est prête à laisser la monnaie se renforcer.