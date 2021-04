La BOJ publie un rapport prudent sur les perspectives, l’incertitude économique restant élevée, et le yen japonais reste pratiquement inchangé après la publication.

L’un des rapports économiques les plus intéressants pour les traders de devises est celui publié par la Banque du Japon (BOJ). Contrairement aux autres banques centrales, la BOJ livre son rapport sur les perspectives sur une base trimestrielle, sans heure de publication précise. Avant 2016, le rapport était publié deux fois par an, et le passage au trimestriel visait à donner un aperçu plus précis des performances économiques japonaises.

Le rapport offre le point de vue de la banque sur l’activité économique, et les traders s’en soucient car un ton plus hawkish est positif pour le yen japonais (qui s’est renforcé ces dernières semaines après avoir chuté face au dollar américain).

Des perspectives très incertaines pour l’activité économique

Le Japon a commencé sa campagne de vaccination contre la COVID-19 du mauvais pied. Seul 1,8% de sa population adulte a été vacciné, contre 56,2% aux Etats-Unis et 64,5% au Royaume-Uni. Même les membres de l’Union européenne qui ont hésité à lancer la campagne de vaccination ont réussi à donner à plus de 20% de la population adulte au moins une dose du vaccin COVID-19.

La faiblesse du yen japonais au premier trimestre de l’année n’est donc pas une surprise, et il n’est pas non plus étonnant que le rapport sur les perspectives de la BOJ – basé principalement sur les données du premier trimestre – indique des perspectives très floues pour l’activité économique.

La BOJ a toutefois projeté des taux de croissance plus élevés pour l’exercice 2022 par rapport à ceux présentés dans le rapport précédent. La banque centrale suppose que le virus COVID-19 va progressivement diminuer, mais les risques restent orientés à la baisse.

En résumé, le rapport sur les perspectives de la BOJ est prudent. La banque est consciente des défis à venir, l’inflation est loin d’être là où elle devrait être et les efforts de vaccination n’ont pas répondu aux attentes. Tous ces facteurs pèsent sur la croissance économique du Japon et ajoutent à l’incertitude économique future.