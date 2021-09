Le recalibrage du PEPP (programme d'achat d'urgence en cas de pandémie) commence à la Banque centrale européenne (BCE). La banque centrale a réduit ses achats d'urgence et a souligné l'importance de la prochaine réunion de décembre.

La BCE a répondu aux attentes du marché concernant le ralentissement du rythme des achats d'actifs dans le cadre de son programme d'urgence (PEPP). Elle a ralenti le rythme à 50-60 milliards d'euros par mois en réponse à l'amélioration des conditions financières et aux perspectives économiques optimistes. Et, à la hausse de l'inflation.

L'événement proprement dit, constitué par l'annonce du taux d'intérêt et la conférence de presse, s'est avéré plutôt calme pour les participants aux marchés financiers. L'EUR/USD est entré dans l'événement à 1.1830 et s'est tradé autour du même niveau à la fin de la conférence de presse.

Pourtant, le biais baissier a persisté tout au long de la semaine de trading et de la journée. La paire a chuté de 100 pips par rapport aux sommets atteints par le rapport sur les emplois non agricoles de la semaine dernière et a trouvé un support solide au niveau de 1.18.

Message de la BCE – Hawkish ou Dovish pour la monnaie commune ?

En interprétant purement la décision de la BCE, le ralentissement des achats d'actifs est hawkish pour l'euro. La suppression des conditions accommodantes devrait supporter la monnaie sur les baisses.

Toutefois, les acteurs du marché se demandent pourquoi la BCE a réduit ses achats alors que les prévisions d'inflation en 2023 sont toujours inférieures à l'objectif de la banque centrale. La logique veut que la banque centrale transfère les achats d'actifs dans le cadre du programme d'urgence contre la pandémie vers son programme d'achats d'actifs afin d'amener l'inflation à son objectif. Comme la BCE a souligné l'importance de la prochaine réunion de décembre, le biais est que l'annonce sera faite à ce moment-là.

Pour cette raison, la réaction du marché au message de la BCE a été dovish et non hawkish pour l'euro. Il s'agit simplement d'un recalibrage des outils dont dispose la BCE – mais les mesures de relance restent sur la table.

Prochains niveaux clés pour l'EUR/USD : 1.1650 à la baisse, 1.1950 à la hausse.