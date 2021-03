La semaine de trading qui s’achève a été riche en événements intéressants, bien que non liés à la politique monétaire : un navire a bloqué le canal de Suez, le sommet de l’UE a débuté hier, la troisième vague de la COVID-19 ravage l’Europe. Il y en a assez sur la table de tous les traders, mais une banque centrale a publié ses perspectives cette semaine – la Banque nationale suisse (BNS).

La BNS n’est pas une banque centrale comme les autres. Ses actions sont cotées à la bourse locale, par exemple. De plus, elle est un important investisseur en actifs étrangers (par exemple, le marché boursier américain). Enfin, elle ne cache pas son intervention constante sur le marché des changes au détriment de la monnaie locale, le franc suisse (CHF).

Tous ces éléments rendent les annonces de la BNS intéressantes à suivre. De plus, il s’agit d’une banque centrale qui ne publie ses perspectives que quatre fois par an (c’est-à-dire tous les trimestres), moins souvent que la Fed, la BCE ou d’autres grandes banques centrales. Par conséquent, lorsque la BNS s’exprime, les traders l’écoutent.

La BNS maintient son taux directeur à -0,75%

Lors de chaque réunion trimestrielle et de chaque décision de politique monétaire, la BNS révèle également ses prévisions pour la période à venir. Les acteurs du marché se concentrent sur les prévisions d’inflation et sur la manière dont la banque centrale envisage le taux directeur dans les années à venir.

L’inflation est sur toutes les lèvres ces jours-ci en raison des dépenses excessives de nombreux gouvernements pour soutenir les ménages et les entreprises pendant la pandémie de COVID-19. Si, dans la zone euro, la BCE s’attend à ce que l’inflation grimpe en flèche dans les mois à venir, la BNS ne voit que des augmentations modérées dans les années à venir. Par exemple, la banque centrale suisse estime que l’inflation n’atteindra que 0,5 % en 2023, ce qui est bien inférieur à son mandat.

C’est pourquoi la BNS a maintenu inchangé le taux d’intérêt sur les dépôts des particuliers, à 0,75 %. Il convient de mentionner qu’il s’agit du taux d’intérêt le plus bas au monde, et que la BNS détient le record de mois avec le taux principal en territoire négatif. D’autres banques centrales (par exemple, la Banque d’Angleterre) suivent de près l’évolution économique dans un environnement de taux négatifs, et la BNS, ainsi que la BCE, sont sur sa liste de surveillance.

Un autre point important du rapport d’hier est que la BNS voit une croissance proche de 3% pour l’année 2021 – inchangée par rapport aux prévisions de décembre 2020. Comme prévu, les paires CHF n’ont pas été perturbées par les annonces, car rien de nouveau n’a été révélé par la BNS.