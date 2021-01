Chaque trimestre, la Banque du Canada (BOC) publie une enquête sur les perspectives des entreprises concernant l’économie canadienne. Elle couvre différents domaines comme l’activité des entreprises, les plans d’investissement et d’embauche, les pressions sur la capacité de production, et l’évolution des salaires, des prix et de l’inflation.

Le rapport est très apprécié car les entreprises sélectionnées pour participer à l’enquête sont triées sur le volet en fonction de leur contribution au produit intérieur brut (PIB) du Canada. Par conséquent, toute personne intéressée par l’orientation future du dollar canadien (CAD) marque le calendrier économique avec la date de publication de l’enquête sur les perspectives des entreprises.

La reprise économique canadienne se poursuit

L’enquête a eu lieu à la mi-novembre et au début du mois de décembre de l’année dernière, et les résultats compilés ont été présentés hier. Elle montre que la reprise économique se poursuit, bien qu’à un rythme plus lent.

L’optimisme prévaut car le gouvernement et les entreprises ont la fin de la pandémie en vue avec le lancement des vaccins contre le virus COVID-19. En effet, bien que la plupart des entreprises aient déclaré des ventes inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, les entreprises restent optimistes et s’attendent à des ventes plus élevées pour les douze mois à venir en raison de la reprise de l’activité économique.

Le rapport souligne également que l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), devrait rester inférieure à l’objectif de 2 % fixé par la BOC. Malgré le programme d’assouplissement quantitatif, les pressions inflationnistes devraient rester modérées à moyen terme.

La pression sur les coûts des intrants se traduira toutefois par une hausse des prix à la production, mais le processus prend du temps et dépend fortement du cours de la pandémie et de la reprise économique. Par conséquent, l’inflation n’est pas une préoccupation pour la Banque du Canada, ce qui signifie que la banque centrale maintiendra une politique monétaire accommodante pendant un certain temps avant de retirer certaines mesures de relance.

Dans l’ensemble, le rapport brosse un tableau équilibré de l’économie canadienne qui lutte pour se sortir de la pandémie. La force du dollar canadien par rapport au dollar américain observée ces derniers mois est principalement due au thème de la reflation observé récemment sur les marchés financiers, qui appelle à une baisse du dollar. Cependant, avec la nouvelle administration qui se prépare à prendre les rênes à Washington, le thème de la reflation pourrait subir des changements importants.

Le niveau de 1,30 reste essentiel pour la paire USD-CAD, le taux de change CAD le plus important. Si le prix repasse au-dessus de ce niveau, la faiblesse du CAD sera probablement déclenchée par la hausse du dollar plutôt que par les changements de l’activité économique et de la production canadienne.