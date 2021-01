Avec l’administration Trump qui quitte Washington, beaucoup auraient été enclins à croire que la querelle entre les États-Unis et la Chine est terminée. Au lieu de cela, la « guerre » s’est déplacée dans l’espace technologique, le dernier mouvement étant que la New York Stock Exchange (NYSE) s’apprêtait à retirer de la cote trois entreprises chinoises – China Telecom, China Unicom et China Mobile.

C’est une initiative audacieuse de la part des États-Unis, car c’est la deuxième fois qu’ils annoncent le retrait de la cote. La première fois, ils ont changé d’avis, probablement en raison des implications d’une telle décision. Toutefois, un décret de la Maison Blanche publié le dernier jour de l’année précédente a approuvé la radiation.

Il s’en est suivi une forte vente des actions des trois sociétés mentionnées. En effet, elles vont perdre l’accès aux capitaux occidentaux. En outre, la vente s’est poursuivie à la Hong Kong Stock Exchange, où les actions sont également cotées.

Problèmes à venir pour les entreprises technologiques chinoises

Le décret mentionné plus haut interdit effectivement à tout citoyen américain d’investir dans des entreprises chinoises liées aux activités militaires chinoises. Pas moins de trente-cinq entreprises figurent sur la liste, et l’administration démocrate sur le point de prendre le pouvoir aux États-Unis s’en tiendra probablement au plan.

En d’autres termes, les tensions entre les États-Unis et la Chine passent de la sphère commerciale à une guerre économique pure et simple alors que les deux parties continuent à se taquiner.

Le marché boursier américain est le plus important au monde, car il est plus petit que tout autre marché dans le monde. C’est pourquoi l’un des objectifs de toute société multinationale est de lever des fonds en s’introduisant en bourse aux États-Unis. Cela est possible en émettant des ADR (American Depository Receipts) et en les faisant coter en bourse. De cette façon, le capital américain est investi dans des sociétés étrangères, car les ADR ont des propriétés similaires à celles des actions ordinaires.

En privant les trois sociétés de l’accès au capital, les États-Unis créent un précédent. Si le retrait de la cote se déroule comme prévu, il n’y a aucune raison pour que les investisseurs ne croient pas que les autres sociétés, ou peut-être même plus, sur la liste, finiront elles aussi par être retirées de la cote.

En tout état de cause, les tensions entre les États-Unis et la Chine risquent de persister. Nous ne connaissons pas encore la position de la nouvelle administration, mais il y a plusieurs questions à considérer : Alibaba, Hong Kong, Tencent, conflit de la mer de Chine méridionale.