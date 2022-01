Ford a été l'une des actions les plus performantes ces derniers mois, et sa capitalisation boursière est désormais supérieure à 100 milliards de dollars.

La valeur marchande de Ford Motors a atteint 100 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. Ce dernier développement intervient après que le cours de l'action de la société a atteint la barre des 25 $ plus tôt dans la journée.

La capitalisation boursière de la société a atteint 102 milliards de dollars plus tôt dans la journée avant de retomber à 98 milliards de dollars il y a quelques heures. Le rallye intervient alors que la société a annoncé son intention d'augmenter la production de véhicules électriques.

Ford prévoit d'augmenter la production de son multisegment Mustang Mach-E et d'une prochaine version électrique de son pick-up F-150 qui devrait être lancée ce printemps. Le PDG Jim Farley a lancé Ford+ dans le but de rendre l'entreprise plus compétitive depuis sa prise de fonction en octobre 2020.

Le dernier développement de Ford signifie qu'il vaut maintenant plus que son rival de crosstown General Motors. Il vaut également plus que la start-up de véhicules électriques Rivian Automotive, qui a sous-performé depuis qu'elle a connu un rallye massif lors de son introduction en bourse.

L'analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, a déclaré que les analystes étaient toujours surpris par l'attrait des investisseurs pour l'histoire des véhicules électriques Ford. Il a dit;

« Le mouvement du cours de l'action de Ford est impressionnant et la direction a le mérite d'avoir changé le discours stratégique, déclenchant une re-notation. Cependant, à ce stade, nous pensons que les risques auxquels Ford et le secteur sont confrontés augmentent plus rapidement que l'opportunité. »

Les analystes du marché évaluent l'action de Ford comme étant surpondérée avec un objectif de cours de 21,83 $ par action. La société devrait mieux performer au cours des prochains mois, grâce à son histoire de redressement.

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action Ford a augmenté de 157%, surpassant de nombreux constructeurs automobiles sur le marché. Bien que Tesla reste le leader du marché dans le secteur des véhicules électriques, Ford souhaite lui offrir une concurrence féroce.