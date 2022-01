L'EUR/USD a évolué dans une fourchette étroite depuis fin novembre 2021. Qu'est-ce qui peut provoquer une cassure et, plus important encore, où se dirigerait-il ensuite – 1,10 ou 1,20 ?

Le taux de change EUR/USD est dans une consolidation serrée qui a commencé l'année dernière le 26 novembre. Pendant plus d'un mois et demi, la paire de devises la plus importante du tableau de bord FX semble collée à la zone 1,13.

Chaque tentative de casser en dessous de 1,13 a déclenché de nouvelles vagues d'achat, tandis que toute tentative de 1,14 a été accueillie par des ordres de vente. Alors, que doit-il se passer pour que l'EUR/USD évolue ? D'ailleurs, où ira-t-il une fois la gamme terminée ?

Hawkish Fed est haussier sur le dollar américain

Depuis juin dernier, l'EUR/USD a suivi une tendance à la baisse. Il est passé de plus de 1,20 à moins de 1,12 principalement grâce à une BCE accommodante. En outre, le virage belliciste de la Fed au dernier trimestre de l'année dernière a déclenché une nouvelle baisse.

Aujourd'hui, la Fed est presque certaine de relever ses taux en mars 2022. De plus, la réduction du bilan, ou le resserrement quantitatif, commencera peu de temps après.

L'inflation est la raison pour laquelle la Fed est pressée de relever le taux des fonds fédéraux. La banque centrale réagit à un marché du travail tendu et à la hausse de l'inflation en durcissant sa politique monétaire.

En théorie, toutes les options mentionnées ci-dessus sont haussières pour le dollar américain. Cependant, certains faits équilibrants viennent de l'autre côté de l'océan Atlantique.

Les facteurs pesant sur l'euro devraient bientôt s'atténuer

La divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed a joué un rôle crucial dans la baisse de l'EUR/USD, en particulier au cours de la dernière partie de 2021. Mais ce n'est pas la seule chose qui l'a fait.

La hausse des coûts des importations d'énergie a pesé sur la balance commerciale de la zone euro. De plus, la résurgence des cas de COVID-19 et le ralentissement en Chine (un des principaux partenaires commerciaux européens) ont également eu un impact. Cependant, ces facteurs devraient bientôt s'atténuer, peut-être dès le printemps.

Quel avenir pour l'EUR/USD – 1,10 ou 1,20 ?

Les traders techniques recherchent une cassure. 1.14 et 1.1250 sont des niveaux clés dans les semaines à venir, avec une probabilité accrue que les deux soient visités.

L'EUR/USD devrait trouver des acheteurs sur toute tentative de la zone 1,10 à moyen et long terme, tandis qu'un mouvement au-dessus de 1,16 devrait ramener le niveau 1,20 dans les cartes.