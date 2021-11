Ethereum a connu une année formidable jusqu'à présent – le prix a augmenté plus de cinq fois, surpassant Bitcoin. La nouvelle d'hier selon laquelle une nouvelle variante de COVID-19 menace les progrès réalisés jusqu'à présent pendant la pandémie a fait baisser les marchés financiers. Ethereum est tombé dans une zone de support majeure – tiendra-t-il?

Ethereum est l'une des crypto-monnaies qui ont surperformé cette année. Son prix a augmenté plus de cinq fois jusqu'à présent dans l'année, car les crypto-monnaies ont gagné en popularité.

Il a surpassé Bitcoin, et pas seulement de combien il a augmenté en 2021. Il surpasse également Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en termes de nombre de transactions quotidiennes effectuées sur le réseau Ethereum.

Par exemple, en 2016, Bitcoin a ouvert la voie en termes de nombre de transactions quotidiennes – 224k contre 17k pour Ethereum et 5k pour Litecoin. Avance rapide jusqu'en septembre 2021, et le nombre de transactions quotidiennes avec Bitcoin reste plus ou moins le même, à 232k. Cependant, il y a 1,2 million de transactions quotidiennes d'Ethereum, ce qui explique en partie la performance des prix en 2021 car sa popularité a augmentée.

L'une des raisons de l'augmentation de la popularité est la fonctionnalité de contrat intelligent, grâce à laquelle Ethereum a attiré un grand nombre d'applications et de transactions décentralisées.

Qu'est-ce qui vient ensuite pour Ethereum, maintenant qu'il a rencontré un support horizontal ?. Dans le grand schéma des choses, les conditions sont toujours haussières.

Ethereum rencontre un support dynamique alors que les conditions haussières se maintiennent

De gauche à droite, le graphique ci-dessus raconte l'histoire d'un marché haussier. Tout a commencé avec Ethereum dépassant les 1 000 $ – une étape importante et un point d'inflexion.

Après cela, l'action des prix a formé une série de hauts et de bas plus élevés, confirmant le marché haussier. Le prix a dépassé 4 000 $ en mai avant de se corriger avec l'ensemble du marché des crypto-monnaies.

Pendant les mois d'été, un énorme motif en coin descendant est visible sur le graphique journalier. Naturellement, le prix a grimpé à la hausse, car un biseau descendant est un modèle haussier. Après cela, le marché a rencontré une résistance à 4 000 $ pour la deuxième fois. Finalement, la résistance a été éliminée et elle s'est transformée en support.

Le support peut ou non tenir, mais même si ce n'est pas le cas, seule une baisse en dessous de 2 800 invalidera le cas haussier. C'est à ce moment-là que la série des plus bas plus hauts niveaux serait invalidée.