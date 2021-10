La corrélation négative entre le dollar américain et le prix du pétrole a disparu. Quelles en sont les raisons et quelles en sont les implications pour les traders ?

L'une des choses les plus frappantes sur les marchés financiers ces derniers temps est la corrélation entre le dollar américain et le prix du pétrole. Non pas que cette corrélation n'existait pas dans le passé, mais elle a changé radicalement.

Plus précisément, la monnaie américaine était négativement corrélée au prix du pétrole par le passé. Par exemple, avant la grande crise financière de 2008-2009, l'EUR/USD et le prix du pétrole étaient presque identiques sur un graphique. En d'autres termes, lorsque le prix du pétrole augmentait, le dollar baissait – une corrélation inversée.

Mais les choses ont changé dernièrement, et de façon radicale. En 2021, le prix du pétrole a enregistré une hausse remarquable, étant l'un des marchés qui a le plus progressé depuis le début de l'année.

Il en va de même pour le dollar, comme le montre la baisse de la paire EUR/USD, qui est passée de 1,23 à 1,16. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette corrélation négative de changer ?

Les États-Unis deviennent un grand producteur d'énergie

Il y a au moins deux choses à mentionner qui peuvent avoir causé le changement drastique de la corrélation entre le pétrole et le dollar. L'un vient de la façon dont l'économie américaine a changé.

Un rapide coup d'œil sur le déficit de la balance des commodities, vu ci-dessus, montre qu'il a été effacé. Nous voyons un énorme déficit dans la période 2006-2008 qui a tout simplement disparu. Cela nous indique que les États-Unis sont en train de devenir un grand producteur d'énergie, et donc que la hausse des prix de l'énergie est positive pour le dollar.

Une autre donnée provient de la Banque centrale européenne. Sa façon de considérer l'inflation a changé, et elle est maintenant prête à laisser l'inflation dépasser les limites. L'EUR/USD est la paire la plus importante dans l'univers des devises et la plus dominante dans l'indice du dollar, donc le changement est également important pour le dollar. Lorsque de telles corrélations entre le prix du pétrole et le dollar changent, les traders doivent être attentifs car les stratégies de trading qui ont fonctionné dans le passé ne donneront pas de résultats à l'avenir.