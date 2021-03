Pour la première fois dans l’histoire, la récession économique a touché la planète entière en même temps. Une telle situation sans précédent générée par la crise sanitaire du coronavirus entraîne un changement dans la façon dont les investisseurs abordent les marchés financiers.

Même pendant les périodes sombres de l’histoire de l’humanité, comme les deux guerres mondiales, certaines régions du monde ont connu une croissance économique. Tout le monde n’a pas été impliqué dans les combats. Par conséquent, certaines monnaies se sont appréciées tandis que d’autres se sont dépréciées, reflétant principalement les différences économiques entre les différentes parties du monde.

Cette fois-ci, la situation est différente car toutes les économies ont souffert de la crise sanitaire. L’économie mondiale a encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver la croissance d’avant la pandémie, et tous les pays ont réagi de la même manière : ils ont imprimé de l’argent par l’intermédiaire de leurs banques centrales et ont également assoupli l’espace budgétaire. Par conséquent, une inflation plus élevée est attendue dans toutes les juridictions du monde.

La sécurité de la monnaie de réserve mondiale

Imaginez un monde où l’inflation règne. La hausse de l’inflation signifie que les prix des biens et des services augmentent de manière exponentielle. À ne pas confondre avec l’hyperinflation, qui désigne des taux d’augmentation à deux ou trois chiffres.

Le problème avec ce scénario est que les taux de change reflètent la valeur d’une monnaie par rapport à une autre. En d’autres termes, pour qu’un taux de change baisse, une monnaie s’apprécie par rapport à l’autre. Ou bien, pour qu’un taux de change augmente, il faut aussi qu’il y ait une différence entre les deux monnaies, qui fait partie du taux de change.

Par conséquent, dans un monde frappé par l’inflation, où toutes les monnaies sont dévalorisées, certaines baissent plus vite que d’autres. Par conséquent, celles dont le taux de déclin est plus lent s’apprécieront par rapport à celles dont le taux est plus rapide.

Dans ce monde imaginaire, le dollar américain se distingue des autres. Les États-Unis sont mieux préparés pour sortir de la pandémie, car ils sont l’un des leaders de la course à la vaccination.

Les acteurs du marché se concentreront sur l’économie qui donne les meilleurs résultats en premier lieu. Où la reprise sera-t-elle observée ou accentuée en premier, si ce n’est dans la plus grande économie du monde ? En outre, la majeure partie de la dette mondiale est émise en dollars et la part du dollar dans le trading international a augmenté en 2020, même si beaucoup chantent sa disparition.

Le dollar n’a pas de concurrence dans l’arène internationale. Il n’y a pas de concurrent direct à part l’euro, qui vient en deuxième position, loin derrière, incapable de contester le statut du dollar.