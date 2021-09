Les données NFP de septembre n'ont pas répondu aux attentes. L'économie américaine n'a créé que 235 000 emplois alors que le marché s'attendait à ce que trois fois plus d'emplois soient signalés. Le taux de chômage a encore baissé, atteignant 5,2 %.

Les traders ont été choqués d'apprendre que le rapport NFP de septembre aux États-Unis montrait que le nombre d'emplois créés en août était trois fois inférieur aux prévisions. L'économie a créé 235 000 nouveaux emplois, alors que le marché en attendait 720 000.

Pour les personnes attentives, le rapport n'était pas vraiment une surprise. Après tout, deux jours plus tôt, les chiffres de l'emploi dans le secteur privé étaient également inférieurs aux attentes, ce qui laissait présager un rapport NFP décevant.

Pourtant, malgré cette déception générale, le rapport comporte quelques éléments positifs qui méritent d'être mentionnés. Premièrement, les chiffres de juin et de juillet ont été révisés à la hausse, ce qui a permis de créer 134 000 nouveaux emplois. Deuxièmement, le taux de chômage a diminué de 0,2 %, pour atteindre 5,2 %. En moyenne, l'économie américaine a ajouté 586 000 nouveaux emplois chaque mois cette année, une évolution positive compte tenu du déclin de l'emploi causé par la pandémie de COVID-19.

Comment le dollar a-t-il réagi ?

Les investisseurs ont été surpris par la faiblesse des chiffres, mais l'action des prix dans les jours précédant la publication indiquait que le marché était positionné pour une surprise négative. Le dollar s'est vendu sur toute la ligne avant la publication des chiffres, et encore un peu plus au moment où ils ont été rendus publics.

Mais l'ampleur de l'écart est importante. À ce stade, les investisseurs sont divisés en deux catégories. Certains pensent que la faiblesse du rapport sur l'emploi amènera la Fed à retarder la réduction de ses achats d'actifs, ce qui sera négatif pour le dollar. D'autres, en revanche, peuvent considérer que la faiblesse des données sur l'emploi témoigne d'un ralentissement massif de l'économie américaine en raison de la variante Delta. Par conséquent, un dollar plus fort pourrait être la solution, ces investisseurs recherchant la sécurité.

Dans l'ensemble, la réaction du marché a été mitigée. L'EUR/USD a atteint ses plus hauts niveaux hebdomadaires peu de temps après la publication, avant de se retourner et d'atteindre un nouveau plus bas journalier dans les instants qui ont suivi, offrant ainsi quelques opportunités aux haussiers et aux baissiers.