L'emploi américain est passé en territoire d'expansion, l'indice ISM Services pour le secteur non manufacturier ayant atteint un niveau record de 64,1 en juillet.

Deux événements sont au programme de tous les traders pendant la semaine des emplois non agricoles (NFP). Le premier est le rapport national sur l'emploi ADP, qui pourrait faire bouger les marchés si le secteur privé ne crée pas autant d'emplois que prévu. L'autre est la série de publications de l'Institute for Supply Management (ISM) qui comprend le PMI des services, qui est important car les services ont un impact important sur le PIB américain.

Un élan fort pour l'économie américaine

Le rapport ISM non manufacturier de juillet a atteint un niveau record de 64,1, ce qui laisse penser que la forte dynamique de la croissance économique américaine se poursuivra dans les mois à venir.

Les traders se sont particulièrement intéressés à la composante emploi. Elle a atteint 53,8, en hausse par rapport au chiffre de 49,3 enregistré en juin. Comme un chiffre supérieur à 50 indique une expansion, cela signifie que davantage d'emplois ont été créés en juillet. Dans l'attente du rapport NFP qui sera publié demain, la tendance est que l'économie américaine a créé plus d'emplois que les 870 000 prévus en juillet.

Les prix payés ont encore augmenté, atteignant 82,3, ce qui suggère que le taux d'inflation continuera d'augmenter en raison des pressions sur les prix.

Un examen général du rapport montre que toutes les composantes sont en croissance ou en augmentation, seuls les stocks se contractant. La contraction des stocks indique également une poursuite de la croissance économique, car elle signifie que l'économie ne produit pas assez vite pour faire face à la demande.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport positif, montrant une économie qui croît à un rythme plus rapide que prévu initialement. Le rapport suggère des données sur l'emploi plus solides qui supportent les marchés boursiers américains et ont fait grimper le dollar, car des données meilleures que prévu poussent la Fed à réduire ses achats d'actifs.