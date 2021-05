Une forte croissance économique en perspective pour les économies européennes. Les prévisions économiques européennes font état d’une croissance de 4,3 % en 2021 dans la zone euro.

La Commission européenne a récemment publié son rapport sur les prévisions économiques européennes. Il montre que les économies européennes se remettent de la pandémie de COVID-19 à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les confinements sont levés.

En 2020, les économies de la zone euro se sont contractées de 6,6 % en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements nationaux qui ont suivi. Cette année, les économies devraient rebondir fortement, sans toutefois récupérer tout le terrain perdu ; ce n’est qu’en 2022 que les économies devraient retrouver leur niveau d’avant la pandémie.

Détails du rapport sur les prévisions économiques européennes

Le rapport est important pour ses prévisions de croissance économique. Les acteurs du marché scrutent le rapport à la recherche de détails positifs ou négatifs, et cette fois le rapport a un ton optimiste.

Le rebond de l’activité économique a marqué le pas au premier trimestre de l’année, en raison de la morosité des campagnes de vaccination en Europe. Toutefois, le deuxième trimestre et les suivants s’annoncent solides, avec un taux de croissance annuel de plus de 4 %.

L’année 2022 semble bénéficier de la Recovery and Resilience Facility (RRF) et des programmes d’investissement public qu’elle déclenche. À ce titre, les marchés du travail de toute l’Europe devraient s’améliorer, le taux de chômage étant prévu à 7,6 % en 2021 et à 7 % en 2022.

La dette publique devrait atteindre un pic en 2021 et diminuer par la suite. Pendant la pandémie, le support aux ménages et aux entreprises a joué un rôle essentiel pour gérer l’impact dévastateur sur l’économie. En conséquence, la dette publique a augmenté pour atteindre des niveaux record, mais le déficit budgétaire devrait diminuer pour passer sous la barre des 4 % d’ici 2022.

L’économie espagnole a été la plus durement touchée en 2020, se contractant de plus de 10 %. Toutefois, elle devrait rebondir fortement, avec une croissance de 5,9 % en 2021 et de 6,8 % en 2022, soit plus que la plupart des économies européennes. Le secteur du tourisme a eu un impact négatif sur les économies du Sud, mais le rebond devrait être tout aussi fort.

Dans l’ensemble, les économies européennes devraient croître de 4,2 % en moyenne cette année et poursuivre leur tendance à la hausse l’année prochaine. Ces évolutions positives ont permis à l’euro, la monnaie commune, de se renforcer, puisqu’il se trade au-dessus de 1,21 par rapport au dollar.