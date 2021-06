La RBA ne parvient pas à tempérer la force du dollar australien alors que les marchés financiers se préparent à la publication des NFP prévue vendredi prochain.

La Banque de réserve d’Australie (RBA) a maintenu sa politique monétaire inchangée, premier événement économique important de la nouvelle semaine de trading. Comme il s’agit de la première semaine de trading du nouveau mois, les participants au marché se concentreront sur la publication des emplois non agricoles (NFP) prévue vendredi prochain.

Cependant, le calendrier économique est plein d’événements importants à considérer. La semaine a commencé avec le message dovish de la RBA, comme prévu, mais l’attitude dovish de la banque centrale ne suffit pas à impressionner le dollar australien. Malgré une politique monétaire extrêmement accommodante et un contrôle actif de la courbe des taux, la RBA ne parvient pas à tempérer la force de la monnaie locale.

Événements à considérer avant la publication des NFP vendredi prochain

Le premier jour de trading du mois a commencé avec la décision de la RBA et se poursuit avec les données manufacturières dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le marché s’attend à ce que les secteurs manufacturiers continuent à se développer en mai, et la seule question qui se pose est celle du rythme de la croissance.

Le mercredi est plutôt léger en termes d’événements importants pour la simple raison que les données sur l’emploi ADP, généralement prévues ce jour-là, sont reportées au jeudi. En raison du long week-end causé par le congé du Memorial Day, l’ADP sera publié le jeudi au lieu du mercredi. Le marché s’attendait à ce que le secteur privé crée plus de 640 000 nouveaux emplois en mai, et tout écart significatif par rapport aux prévisions suffit à déclencher la volatilité sur les paires de dollars américains.

Plus tard dans la journée de trading, l’ISM non manufacturier pour le mois de mai montrera la force du secteur des services. Ce secteur a été fortement touché par la pandémie, mais maintenant que l’économie se rouvre progressivement, il devrait montrer des signes de reprise.

Enfin, le dernier jour de trading de la semaine est le jour des NFP, mais aussi un jour où les deux dirigeants de la BCE et de la Fed tiennent un discours. Lagarde et Powell devraient prononcer un discours lors d’un panel de discussion à la conférence virtuelle mondiale Green Swan 2021, juste avant les données NFP. Ainsi, la volatilité entourant ces événements augmentera de manière exponentielle, faisant de vendredi le jour de trading le plus important de la semaine.